"IMATE LI VI SUSEDA IZ PAKLA" Nina Badrić progovorila o AGONIJI koju preživljava, a za sve je kriv ON, pevačica MOLI za pomoć!

Nina Badrić, koju nemamo priliku da vidimo iznerviranu i besnu sada je potpuno van sebe i to ne krije.

Ona je na društvenim mrežama okačila fotografiju svog komšije koji je napravio problem u čitavoj zgradi, gde ona živi i objasnila o čemu se radi.

- Imate li vi suseda iz pakla? Moj se zove A.S. U svom stanu je izazvao poplavu, susedima je poplavio stan, a meni koja živim iznad isključi su ventile za vodu zbog straha da se ne napravi još veća šteta. Živim u 21. veku osam dana bez vode, počela je svoju priču Nina i nastavila.

- Niko mi ne može pomoći, zvala sam sve institucije u državi, od gradskog do policije. Dotični je otišao “na put” i ne zna se kada će se vratiti i ne dozvoljava majstorima da poprave kvar. Dok se on igra preduzetnika ja živim bez vode osam dana i nikom ništa, a verujte mi zvala sam sve nadležne institucije ko mi može pomoći u ovakvim bezizlaznim situacijama. Ovo je taj dragi sused pa ako ga neko vidi neka ga zamoli da dođe sanirati štetu. On je izgleda jači od svakog sistema, poručila je pevačica uz psovku i okačila fotografiju čoveka koji joj je, kako kaže napravio problem.

