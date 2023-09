"POSTOJE STVARI KOJE MI KAO ŽIRI ZNAMO DA SE ODVIJAJU, A JAVNOST NE" Đorđe David otvoreno: Saša Popović ne može da se ugasi!

Zvezde Granda godinama se prikazuju na televizijama, a ne postoji maltene domaćinstvo u kojem se ovaj šou nije gledao.

Za većinu inovacija zaslužan je upravo Saša Popović, a nedavno je imao vrstu skandala, kada se diskutovalo da li je njegov šou imao više pregleda od promocije novog albuma Jelene Karleuše, s obzirom na to da su emotivani u isto vreme, a na drugim televizijama.

Gost "Divan šou" emisije zabanog karaktera, na kurir televiziji, je muzičar, ali i član žirija u ZG, Đorđe David.

On je otkrio novitete koje je pomenuti Popović uveo u novu sezonu muzičke emisije:

- Prezadovoljni smo gledanošću, šer je odličan, klinci ove godine su dosta bolji od onih iz prethodne. Radujemo se svi kompletno. Saša Popović je dao neka nova pravila, neki su za, neki su protiv, ograničeni smo 30 sekundi sa komentarima. U svakom slučaju, to je čovek koji ne može da se ugasi nikako, on je sa svojim idejama uvek korak ispred svih.

Potom se osvrnuo na misiju Saše Popovića:

- Saša i produkcija su dali zvanično obaveštenje u tim nekim zakulisnim stvarima, koje mi kao žiri znamo da se odvija, a da javnost ne zna. Nama to Saša uredno govori, ali ja o tome ne mogu da pričam jer Saša nije završio svoju misiju koja se zove "Odbrana istine", biće gostovanja u kojima će izaći sa novim informacijama. Kako ja to volim da kaže, on je vođa cirkusa, a mi lavovi u kavezu, na nama je da radimo šta nam kaže.

