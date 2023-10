"PRIŠAO MI JE, POTAPŠAO PO RAMENU I OVO MI REKAO" Keba se setio jedinog susreta sa Tomom Zdravkovićem na Šabačkom vašaru!

U Skadarskoj ulici, ispred broja 28, danas je u podne otkrivena bista legendarnom pevaču narodne muzike Tomi Zdravkoviću.

Među brojim poznatim ličnostima prisustvovao je i Dragan Kojić Keba koji je ispričao anegdotu sa Tomom.

foto: Petar Aleksić

- Imao sam sreću u životu da upoznam Tomu i da sa njim budem na pet minuta. Sećam se da je to bila 1987. godina. U to vreme je bilo veoma in da se peva na Šabačkom vašaru. Ja sam bio uvodni pevač dok ne dođu Toma, Šaban, Zorica, Vesna... Sve zvezde su tada pevale na tim manifestacijama. Toma je prišao, potapšao me po ramenu i rekao mi: "Zaslužuješ više od ovoga, desiće se". Nažalost, više ga nikad nisam video, a taj trenutak pamtim kao nezaboravan - istakao je Keba.

foto: Petar Aleksić

Supruga Tome Zdravkovića, Gordana, prisustvovala je svečanom činu, a suze nije mogla da zadrži.

Ona je sve vreme jecala, a u trenutku kada je otkrivena bista od emocija nije mogla ni da ga pogleda. Kada je ugledala Tominu figuru, Gordana je ponovo zajecala na sav glas.

foto: Petar Aleksić

Ideja o postavljanju biste Tomi Zdravkoviću potekla je pre nekoliko godina, a na tridesetu godišnjicu od njegove smrti, 2021. godine, Rasim Ljajić je Skupštini Grada Beograda predao inicijativu koju je svojim potpisom podržalo skoro 7.000 ljudi.

Kao što je i trend u evropskim gradovima, bista je u prirodnoj veličini, oko 180 centimetara.

Kurir/ Blic

Bonus video:

03:52 DRAGAN KOJIĆ KEBA DONEO MUZIKU U STUDIO KURIR TV