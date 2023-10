"EVO ZAŠTO TOMINA RODNA KUĆA JOŠ UVEK NIJE RENOVIRANA!" Zdravkovićeva udovica otkrila za Kurir: Jedna stvar SVE KOČI

Gordana Zdravković, supruga Tome Zdravkovića, gostovala je kod voditelja Ivana Gajića u emisiji Puls Srbije gde se dotakla rodne kuće pokojnog pevača koja je godinama u lošem stanju.

Naime, kako je Kurir već pisao, nekada oronula kuća u Zrnovskoj 354 u Pečenjevcu, odnedavno je dobila nešto drugačiji izgled i spašena je od mogućeg rušenja. Međutim i dalje je potrebno dosta toga uraditi.

- Kuća je bila uredu dok su baba i deda bili živi. Međutim, posle babine smrti, dever je pokušao da održi kuću ali je i on bio bolestan. Tako da poslednjih 10 godina se tamo ništa nije događalo. Prošle godine sam dobila poziv od jednog dečka iz Pečenjevca koji je držao kafanu "Tominu priču". Rekao mi je "Goco, kuća će da se sruši, ajde nešto da uradimo i da spasimo bar da se ne sruši." Tako da smo uradili krov i on je sa meštanima i drugarima odradio stvarno dobar posao. Ali kuća se i dalje vodi na svekrvu i nije urađena ostavinska rasprava. Sada je trebala da se uradi ostavinska rasprava, ali deca kao i sva deca ne vode računa o tome. Ja nisam tu i to tako stoji. Moja želja je da ta kuća ostane Tomina kuća gde će da se napravi nekakav muzej i da to ostane da živi. Da li ćemo to uspeti? Ne znam - rekla je Gordana i dodala:

- Tamo su ostale stvari dok je Toma tamo živeo. Malo su propale, ali to može da se sredi. Još uvek imam njegovu garderobu i njegove lične stvari.

