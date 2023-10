NATAŠA AKSENTIJEVIĆ ŽESTOKO UDARILA NA KOLEGE! Otkrila da je bila ŽRTVA: "Omalovažavaju me, izgnorišu i dele..."

Voditeljka Nataša Aksentijević potpuno se transformisala i smršala je preko 20 kilograma, a svoje telo sada ponosno pokazuje na mrežama.

Ona se sada oglasila na mrežama gde je svima otkrila da je često bila žrtva diskriminacije zbog kilograma, a da joj se ovih dana desilo da je i kolege omalovažavaju.

- Dobro jutro i laku noć. U stvari je tako jednostavno. Potrebno je da se budite da vam je dobro i da spavate lako. Nije uvek jednostavno. Nebrojeno puta sam bila žrtva diskriminacije zbog kilograma koje imam. I ovih dana mi se dešavalo da me kolege omalovažavaju, ignorišu i dele uvredljive komentara. Ali uvek, bukvalno u svakom slučaju, su takve situacije "pravili" oni oštećeni, nezreli, neostvareni i felerični ljudi. Bolelo me je, bile su potrebne godine da naučim da se nosim sa svim čime su me polivali. I sada me to pomalo uznemiri. Najvažnije je da znam da sam mom suprugu najseksi žena na svetu, da sam mojoj deci najlepša mama, da sam prijateljima najodanija zlelenooka, da postoji puno vas kojima sam najkomičnija plavuša. Nemojte da dozvolite da oni koji nemaju ljubav u sebi remete vaš život i uzburkavaju vaše misli i emocije. Ljudi bez ljubavi nisu srećni, koliko god da se tako predstavljaju. Budite uvereni u to da ste nekome baš vi najlepši na celom svetu. Ne dozvolite da vas uvrede poruke koje vam šalju. Jer dobar čovek nikada neće uraditi ništa da bi se neko osećao uniženo, za one druge zabole vas - napisala je Nataša.

Podsetimo, Nataša je nedavno otkrila da više nije na strogom režimu ishrane, a priznala je šta sada jede.

"Trenutno nisam na dijeti, ja sam mršavila u okviru jednog projekta, ali nadam se da ću nastaviti. Ja želim da smršam u humanitarne svrhe, nekome da pomognem, to sam tako odredila, jer meni nije važan broj kilograma, za mene je bitan samo kada je zdravlje u pitanju. Nije važno da mi treniramo da bismo na plaži bili lepi, nego da treniramo kako bismo naš organizam držali u punoj snazi", rekla je nedavno voditeljka i dodala:

"Zbog zdravlja je jako važno da se čovek bavi svojim telom. Trenutno jedem šest torti dnevno, osam baklava i dvadeset četiri ćevapa sa dosta luka, a dijeta je otišla na zimski odmor", izjavila je Nataša Aksentijević u februaru za "Nova".

