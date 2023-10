IZNENAĐENJIMA NEMA KRAJA! Aleksandra Prijović zakazala ČETVRTU ARENU, obratila se fanovima u Zagrebu i usijala MREŽE!

Pevačica Aleksandra Prijović ne prestaje da oduševljava celu regiju, a njen treći koncert u zagrebačkoj Areni rasprodat je u jednom danu.

- Verovala sam da će sve biti dobro sa zagrebačkom Arenom, ali ovo je stvarno čudo i ovo stvarno nisam očekivala - otkrila je Aleksandra za Extra FM.

Ipak, iznenađenjima nema kraja.

- Nakon toliko pozova prijatelja, saradnika, poruka obožavatelja ja sam se morala odlučiti i za četvrtu Arenu. Oko datuma nismo baš imali izbora, jer su unared rezervisani, tako da će se novi koncert održazi 4.12, četvrto veče zaredom. Iskreno, teško je raditi četiri dana zaredom, ali ja ću se potruditi da svako večere bude kao prvi, daću sve od sebe, i više nego što iko misli da mogu - izjavila je ona.

Aleksandra smatra da je ogroman utucaj na kupovinu karata imao i spektakl u beogradskoj Areni.

- Ljudi su videli kako smo se lepo provodili. Ispred mene nije lak zadatak, iskreno, htela sam da stanem na tri, ali s obzirom na to da u životu nisam dobila ovoliko puno poruka, kao od objave treće zagrebačke Arene, odlučila sam, odnosno dogovorili smo se da pustimo i četvrtu jer je publika to zaslužila. Neverovatno, ali ljudi su me doslovce molili i pisali kako ni nakon treće nisu stigli da kupe karte - dodala je pevačica.

Sudeći po komentarima, Aleksandrini fanovi dolaze iz svih krajeva sveta.

- Želim da sve četiri večeri budu za pamćenje – poručila je Prijovićeva.

Aleksandra priznaje da su i njeni najbliži u šoku zbog svega što se dešava.

- Svi su u šoku, moja majka koja je trenutno u Hrvatskoj u Belom Manastiru rekla mi je da telefon ne prestaje da joj zvoni, zovu je i novinari. Ja sam joj rekla da se javi, da se pohvali, ovo je jako lepa stvar. Niko ne može da veruje - rekla je ona.

