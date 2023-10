PRIJA SLEDEĆE GODINE PEVA NA MARAKANI! Prijovićku svi nagovaraju na ovaj potez, ona jos NEODLUČNA! Ovo su svi detalji SPEKTAKLA

Aleksandra Prijović ruši sve rekorde u poslednje vreme na svojoj turneji "Od istoka do zapada", pa je tako do sada na svojim koncertima već okupila oko 150.000 ljudi širom regiona, što nije pošlo za rukom mnogim njenim starijim kolegama.

Tri velika solistička koncerta u Beogradu, dva u Nišu, četiri u Zagrebu, dva u Sarajevu i jedan u Tuzli, prema procenama njenog tima, pravi su pokazatelj da Prija sledećeg leta treba da napravi veliki koncert na otvorenom.

- Ljudi iz njenog tima navijaju da to bude Marakana ili čak i Ušće. Ona je još šokirana svim ovim što joj se trenutno dešava. Ne zna šta da misli o njihovoj ideji, ali ima želju da prvo do leta uradi još jedan album. Jasno joj je da je Arena postala premala (smeh). Nove pesme su već gotove - ispričao nam je izvor.

Podsetimo, Aleksandra je za medije ispričala da je pred tri koncerta u Beogradu imala ogromnu tremu.

- Tresla sam se ceo dan. Bila sam mokra, nisam mogla da se smirim. Noć pred koncert sam bila super. Očigledno nisam bila svesna da je meni sutra koncert. Svi oko mene su bili pod stresom. Pitali su me kako ću spavati, kako se osećam... Posle svih tih pitanja, počela sam i ja da razmišljam i nisam mogla da zaspim. Tada kada sam dobila tremu, do samog izlaska ona nije prestajala. Kada sam izašla i posle prve pesme kada sam shvatila šta mi se dešava, nekako ne mogu da kažem da je prestala trema, ali ljubav koju sam dobila i podršku od ljudi koji su došli na koncert, dali su mi vetar u leđa. Imala sam osećaj posle prve pesme kao da mi je to stoti, a ne prvi koncert u životu - istakla je Aleksandra.

