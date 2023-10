LOM U NAJAVI! Stanija stiže u Šimanovce! Aneli nije ni svesna šta joj se SPREMA: Svi DETALJI

Starleta Stanija Dobrojević večeras će se naći oči u oči sa suparnicom Aneli Ahmić.

Kako se večeras održava "Elitovizija", takmičari će nastupati ispred članova žirija, a među njima će biti i Stanija.

Ovo će napokon biti prilika za starletu da se suoči sa zadrugarkom Aneli, zbog koje je okončala vezu sa Asminom.

Stanija se pre nekoliko dana vratila u Srbiju, a u utorak je već gostovala na "Pinku", u emisiji "Amidži šou".

- Pratila sam šta se dešava, najviše sam pratila drugu stranu. To me je kopkalo. Niko mi nije izneo papir, dokaz, da je bio oženjen, a on se borio svim silama da dokaže da da nije bilo. Poštujem to kako se bori. Blokirala sam ga, odblokirala, tako je i sad status, sve se menja iz dana u dan - rekla je Stanija, a pa otkrila da je vratila prsten na ruku:

- Ovo je taj prsten, vratila sam ga. Sve je neizvesno i dalje. Znate kako je krenula naša veza, pitao me je kad ću da dođem u Beograd da me upozna, ja sam rekla u Beogradu neću. On je došao u Majami, iznajmio stan preko puta mog, dole je bila kafeterija, tu smo pili kafu. Pažljiv je bio, tako me je osvojio. Planirali smo venčanje na Karibima - dodala je starleta.

