RASKRINKANA AFERA ZVEZDANA SLAVNIĆA I SLAĐE DELIBAŠIĆ: Njen otac ga obožava, a zbog ovoga se pevačica zamalo ŠLOGIRALA

Zvezdan Slavnić konačno se pojavio u javnosti, a posle duge ilegale došao je na promociju nove pesme Silvije Đogani. Iak je sve vreme proveo u društvu Slađe Delibašić, pevačica tvrdi da između njih nema ništa i da su se tada prvi put sreli i upoznali.

- Čovek je došao na promociju u društvu Silvijine menadžerke Sandre, popričali smo nekoliko minuta i to je to. Ispoštovao je i to je velika stvar, mi se ne poznajemo, sedeli smo i pričali malo i odmah svi krenuli da smo zajedno. Kad se nisam šlogirala kad sam ga videla. Tata mi je sportista i mnogo ga voli. Kada sam mu pokazala snimke sa promocije, oduševio se. On je meni na mestu i člast mi je što je takav lik došao na promociju moje ćerke - govorila je Slađa za Svet.

Život Zvezdan Slavnića veoma intrigira javnost jer se po izlasku iz rijalitija nije niti oglašavao, niti igde pojavljivao, a on iako ga bivši cimeri često pominju, krije šta mu se dešava u životu.

Zvezdan je ipak sad priznao da nema stalnu devojku i da ih u ovoj fazi često menja, a objasnio je i kakva mu ženska treba.

- Ona koja ume da me voli, pazi, mazi i ljubi svakog dana - poručio je Slavnić.

