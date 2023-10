ESTRADU TRESA NOVA SKANDALOZNA AFERA! Udata pevačica zaboravila donji veš kod folkera u stanu, a onda usledio PRAVI ŠOK - BURNO

Poznati srpski folker godinama važi za zavodnika, a ni sam ne zna broj devojaka sa kojima je bio. Tako je pre nekoliko godina bio u tajnoj aferi sa udatom koleginicom sa kojom se viđao ili preko na tezgama ili u svom stanu u prestonici.

Naime, iako je folker ćutao o njihovoj aferi, pevačica se sve više opuštala, te je umišljala kako ona njemu može da naređuje šta da priča u javnosti, što je ovog izvelo iz takta. Jedno veče posle nastupa pevačica je otišla kod folkera u stan i izbio je haos. Tada je došlo do žestoke svađe, a ona je taksijem odjurila u svoj dom kod muža.

foto: Shutterstock

- Folker nije hteo da priča o tome, pošto je on zaista džentlmen i nikada ne priča o svojim devojkama, bile one za veče ili za ozbiljnu vezu. Ta poznata pevačica je svojim glasom oduševila sve starije kolege još od prvog pojavljivanja na TV, pa je tako i ovog folkera upoznala. Brzo su uplovili u tajnu vezu, a pošto je ona bila tada, kao i sada udata, i to za sina imućne porodice, maksimalno su se trudili da se za njih ne sazna - priča izvor za medije i objašnjava kako je došlo do neviđenog skandala

foto: Shutterstock

- Ta pevačica je ušla u raspravu sa folkerom zbog njene svekrve koja folkera ne podnosi. Ona mu je tražila da ne pljuje toliko njenu svekrvu koju javnost dobro poznaje, što je njega izbacilo iz takta, pa je usledila žestoka svađa. Kako su pre te svađe bili intimni, pevačica je pokupila stvari, pozvala taksi i napustila folkerov stan. Posle nekoliko godina kada je rat između njega i njene porodice već bio javan zbog nekih drugih stvari, on je jednom kolegi rekao: "Bolje joj je da ćuti da njenoj svekrvi ne kažem šta je radila sa mnom. Zaboravila je tange kod mene, posle sam ih bacio u kantu za smeće ispred stana. Ona njen svileni muž nema pojma koliko ga pravi ludim i tada i sada".

Kurir.rs/Republika