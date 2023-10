"TERALA JE DA RODI DA BI IMALA LAGODAN ŽIVOT PORED MENE" Asmin uzvraća udarac Anelinoj majci! Otkrio sve o čemu se ĆUTALO

Majka Aneli Ahmić danas je prvi put javno govorila o skandalima svoje ćerke, kada je spomenula i bivšeg zeta,Asmina Durdžića. Tim povodom oglasio se i on i izneo do sada nepoznate detalje.

Nakon spekulacija sa Asmin Aneli nije davao novac za dete koje je živelo sa njom, njena majka je istakla da ih je Asmin posetio pre 20 dana i da je Nori, njihovoj naslednici, dao 500 evra.

foto: Pritnscreen/Tiktok

Asmin je sada prokomentarisao reči bivše tašte:

- Jesam li ja kriv što sam hteo da napravim od njene ćerke damu i majku? Jesam li ja kriv što sam im obnovio kuću u Dubrovniku? Jesam li ja kriv što nisam hteo da podržavam Anelin život, klubove, opijanje i ostale nemoralne stvari?- započeo je on za "Alo", pa dodao:

foto: Sonja Spasić, Printscreen/Instagram

- Anelina mama nagovorila je svoju ćerku da rodi dete da bi imala lagodan život pored mene i da me vežu s tim. Jesam li ja kriv što je ona ostavila dete i otišla da se valja po krevetu sa Janjušem? Jesam li ja kriv što ona pokazuje svoje pravo lice i zapravo pokazuje kako je odgojena? Ne, nisam! Njih samo boli to što sam se ja zaljubio u Staniju. Žao im je što su me izgubili, jer sam im bio pokretni bankomat - otkrio je Asmin, pa se osvrnuo na reči Aneline majke koja tvrdi da je Staniji dao 50 000 evra.

- Šta nju briga koliko ja trošim? Stanija je i pre mene imala i svoj stan i svoj auto, odnosno luksuzni život. Staniji nisam ja potreban za novac, kao što sam njima bio potreban. One su uradile sve da mi pošalju inspekciju i da završim u zatvoru. Mrtve su za mene - poručio je za kraj Asmin.

Kurir.rs

Bonus video:

00:23 Evo šta radi Stanija Dobrojević dok je optužuju da je otela Ameli muža