BOBA SE NALJUTIO NA FILIPA I PRIJU ZBOG SKANDALA S BLAŠKO! Živojinović pobesneo, evo zašto nije došao na koncert!

Aleksandra Prijović zadala je ozbiljan zadatak estradi i nastavlja da niže uspehe koncertima širom zemlje i regiona. I dok joj na poslovnom planu cvetaju ruže, u privatnom životu, po svemu sudeći, nije sve tako sjajno i bajno. Njen svekar Slobodan Boba Živojinović jedini iz porodice nije došao da podrži snajku u njenom velikom životnom i profesionalnom uspehu.

Sada kada euforija oko koncerta polako prolazi, klupko se odmotava i svi se pitaju zbog čega otac Filipa Živojinovića nije došao na spektakl, a tada je bio u Srbiji. Kako Kurir saznaje, nekadašnji proslavljeni sportista je ljut na sina, a naročito na snajku zbog toga što se sve glasnije čuju priče o njenoj aferi sa menadžerom Danijelom Blaškom Blažićem.

- Boba je slab na decu. On je porodični tip i nikada nije dozvolio da prljav veš iz kuće izađe u javnost. Međutim, sada je malo drugačija situacija. Besan kao ris i bukvalno je odbio da se pojavi na koncertima svoje snajke. Naravno da je trebalo da dođe, i to druge večeri, kada se kao specijalna gošća pojavila njegova žena Lepa Brena, ali je odustao nakon afere koja je nedavno odjeknula kao bomba. Svašta je bilo nakon te proslave - kaže izvor Kurira i dodaje:

- Boba obožava Filipa, to je njegov najstariji sin, kog je dobio u prvom braku sa Zoricom Nakić. On je njegova prva radost i zato mu nije svejedno što su na taj način dozvolili da se priča o menadžeru provlači u javnosti. Tako nešto jednostavno ne podržava - priča kućni prijatelj Živojinovića. Letos je Boba slavio jubilarni, 60. rođendan u Crnoj Gori. Svi su zajedno bili najpre na jahti, a nakon toga i u jednom restoranu, gde je bilo održano slavlje. Aleksandra je pevala, a Boba ju je grlio i ljubio.

Sada su izgleda odnosi malo zategnuti zbog povodom sukoba njegovog sina i menadžera Blaška, kako je naveo naš izvor. Do sada je Boba bio rado viđen gost na nastupima kod snajke. Tako je prošle godine bio u hotelu sa sinom za doček, na kojem je Prija pevala iako mu je žena tada takođe nastupala u prestonici. Pokušali smo da dobijemo komentare od aktera ove priče, ali niko od njih nije odgovarao na naše pozive.

Hrvatski glumac stao uz Aleksandru Siniša Ružić: Problem nije u Prijovićki

Prijovićka je zakazala četvrti koncert u Areni u Zagrebu, a brojne hrvatske javne ličnosti oglasile su se na ovu temu. Među njima i glumac Siniša Ružić.

foto: screenshot Youtube, Nemanja Nikolić

- Eto, ako se pitate ko je najveći problem Hrvatske trenutno, to je Aleksandra Prijović, koja se drznula da proda četiri puta Arenu na Laništu. To je strašno. Žena peva, ima složen šou, zakupila dvoranu, platiće je, platiće porez, izvođače dodatne, radnike, hotel - napisao je, a onda skrenuo pažnju na pravi problem. - Ne znam šta ona peva. I nije me ni briga. Čini mi se da je pozitivna i da su poruke ljubavne i životne. I nije me briga odakle je. Platiće sve što treba (za razliku od nekih političara). Ali ona je problem. Nisu problem nakaradni političari koji sramote sebe i svoj narod. Nisu problem reklame za kocku i zavisnost na TV. Nisu problem niti nedovoljno plaćeni i potcenjeni profesori, učitelji, pedagozi - naveo je on između ostalog.