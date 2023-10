"JA NE KRSTIM KAO DESPIĆ" Pljugica o koleginom ponašanju, pa pokazao i devojku: Podržava me u svemu i prati šta god da uradim

Reperi Vojaž i Nući večeras će održati svoj prvi solistički koncert u Beogradu. Kao specijalni gosti na njihovom koncertu biće i kontroverzni dvojac koji čine reperi Desingerica i Pljugica.

Pljugica je prvi došao na događaj i otkrio da mu je drago što će baš on i Desingerica nastupati večeras u njihovom gradu.

foto: Damir Dervišagić

- Ovaj događaj večeras mi je mnogo bitna stvar i drago mi što su nas pozvali da nastupamo na njihovom koncertu. Srećan sam zbog njih. Najviše volim da u Beogradu nastupam, tu sam svoj na svome - rekao je Pljugica.

Pljugica se večeras pojavio u javnosti sa svojom devojkom, za koju je rekao da mu je velika podrška i oslonac.

- Naša muzika traje već otprilike godinu dana, koliko smo mi na sceni, ali ne znamo koliko će dugo to potrajati. Ali ne znam što ne bi potrajalo još deset godina. Sada je počela zimska turneja tako da Desingerica i ja radimo samo vikendom i imamo pet dana u nedelji da se posvetimo muzici, kao i privatnim obavezama. Devojka me podržava u svemu i prati me šta god da uradim i mnogo mi znači njena podrška - ispričao je on.

foto: Damir Dervišagić

U medijima se dosta priča o njihovim nastupima na kojima Desingerica "krsti" ljude patikom po glavi, a Pljugica se sada ogradio rekavši da on nije taj koji udara ljude patikom u glavu i da on na nastupima samo skine majicu.

- Ja ne krstim, to Despić radi, ja samo skinem majicu. Došao sam pre njega, on će doći kasnije na natup - rekao je Pljugica.

Pljugica je skrenuo pažnju na sebe zbog svojih brkova, koje na planira da obrije.

- Danas sam pričao baš sa berberinom, on mi je predložio da obrijem jednu stranu brkova. Ali kad bi mi neko ponudio 500.000 evra uradio bih neke brkove koji mogu da puštaju muziku - ispričao je on.

Kurir.rs/ Informer