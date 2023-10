SNIMAK PRIJE I FILIPA PREPLAVIO INTERNET: Ovako je cvetala ljubav bračnog para "Pa on nju obožava" (VIDEO)

Aleksandra Prijović je nedavno napunila tri Štark arene i zabeležila vrtoglavi uspeh, a novi izazovi i koncerti čekaju je vrlo brzo u regionu.

Aleksandra često u intervjuima koje daje za medije ističe kako joj je suprug Filip najveća podrška u životu, a posebno kad je karijera u pitanju, i da je sve ovo zapravo i njegov uspeh, a sada se na internetu pojavio ljubavni snimak poznatog para.

Naime, dok su u pozadini išli stihovi pesme "Verujem u ljubav, za nju dajem sve", Aleksandra i Filip su se grlili, a onda su se u jednom trenutku i poljubili pred svima, a na ovom snimku mnogi su primetili ogromne emocije koje vladaju između njih i da se neverovatno vole.

"Ovaj momak nju obožava, to se oseća", "Prelep par, vidi se da se jako vole", "Prelepi ste i predobri", "Samo tako nastavite da se volite", "Preslatki su" - nizali su se komentari ispod snimka.

Podsetimo, Aleksandra je svojevremeno u medijima otvoreno govorila o početku veze sa Filipom Živojinovićem.

– Čim sam ga upoznala, znala sam da će to biti ljubav za ceo život. Naš prvi poljubac desio se u mom stanu na Voždovcu. Odmah me je osvojio manirima, načinom razmišljanja i stavovima. Još tada sam znala da ću se udati za njega i da je on pravi. Oduševio me je prvi put kada je trebalo da dođe kod mene. Pitao me je šta ću da popijem i pojedem, da donese. Ja sam rekla ‘ništa’, jer znate kako je u početku, kad vam se neko sviđa, niti ste gladni, niti ste žedni – kazala je ona i dodala:

– On je insistirao da mu kažem šta pijem i ja sam rekla da pijem samo vodu. On se posle pojavio kod mene sa paketom vode. To me je kupilo, taj njegov gest, jer sam shvatila da obraća pažnju na ono što pričam. Ko bi vam doneo paket vode kada se podrazumeva da u kući imate vodu.

