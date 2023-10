NAKON BRUTALNOG SUOČAVANJA ANELI I STANIJE, OGLASIO SE ASMIN: Ulazim u rijaliti pod uslovom da idem pravo na poligraf!

Stanija Dobrojević je sinoć na kratko ušla u rijaliti "Elita", ne bi li se suočila sa Aneli Ahmić, koja ju je prošlog meseca optužila da joj je preotela muža Asmina Durdžića.

foto: screenshot

Asmin se sada oglasio i izneo svoju stranu priče posle njihovog suočavanja.

- Stanija je provalila da Aneli laže u programu uživo. Neka Anelina podrška objavi sve te poruke o kojima priča sa sve tim datumima koje spominju. Na svakoj poruci piše datum i vreme. Ako se sve to reši, ulazim u "Elitu" na tri sata u rijaliti i idem direktno na poligraf. Aneli i ja sedamo pred čitavom javnošću. Samo pod uslovom, da odemo na poligraf, tako ću ući u rijaliti - kazao nam je Asmin.

foto: Petar Aleksić, Printscreen:instagram/ANELI_HANCY, Instagram

- I ja i moja devojčica smo prošle pakao zbog vas, a nisam htela tu da budem. I sad je moja ćerka ostala bez oca, jer sam pobegla da vas ne gledam. Ako već nisi znala za nas zašto si kačila pesme. Jako sam teške trenutke prošla, bila sam prikovana za krevet, ćerka mi je brisala suze, bila sam 24 sata na tvom profilu na Instagramu. Zašto ti njega nisi pitala ko sam ja? Kako te nije zanimalo ko je majka njegovog deteta. Ti si moralisala ovih godina. Kako ti nisi provalila da on laže. Svaki dan kad ste bili u Majamiju sa tobom mi je pisao da želi da me vrati. Nemoj ništa da mu veruješ jer on ima programe u kojima falsifikuje sve i svašta, uplatnice i poruke. Javljao mi se uvek sa šest sati razlike, ujutru. Tražio mi je da se vidimo čim dođe u Dubronik iz Majamija - pričala je Aneli sinoć.

- Krila sam ga od svoje porodice, jer je druge vere. Znači pisao ti je dok sam radila jogu i dok sam spavala. Kopka me da li je tačno sve to da je tražio da se vidite kad se vrati iz Majamija. Neka ovi tvoji što imaju tvoj telefon objave sad te prepiske, reci im - govorila je Stanija.

foto: Printscreen/PINK

- On nije bio siguran u tebe. Fotografisao te je u kupaćem i stavljao na Instagram, a sa mnom to nikad nije radio. Čak mi je takve stvari i branio. Na kraju bi to branio i tebi - rekla je Aneli.

- Ti si znala i za druge žene sa kojima se viđao. I prošle godine je bio sa jednom crnkom i rekao mi je da si znala za to, ali da si mu praštala zbog para, a da si situaciju sa mnom iskoristila da uđeš u Zadrugu - rekla je Stanija.

- U mom telefonu postoje prepiske gde mi se kune da me nikad nije varao, nek se i to objavi. Ja ništa nisam znala. Postoje mnogi ljudi koje je on uvalio u probleme, tek ćeš ti to shvatiti. Ja se tebi nikada nisam javila jer me je on ucenjivao da ako ti se javim da će objaviti sve o mojoj aferi kofer - rekla je Aneli.

