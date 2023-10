STANIJA VEČERAS STIŽE U ŠIMANOVCE : Dobrojevićeva otvara dušu o ljubavnoj aferi a evo koliko će se zadržati! Ovo su DETALJI

Stanija Dobrojević večeras stiže u Šimanovce, te će ponovo kod Dušice Jakovljević otvoriti dušu o udarnoj aferi koje u proteklim nedeljama drmaju čitav region.

Ljubitelji rijaliti programa sinoć su se razočarali s obzirom da su priželjkivali da u stručnom žiriju vide i starletu Staniju Dobrojević, te shodno tome, i njen susret i suočavanje sa Aneli Ahmić, je odloženo.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

Međutim, kako domaći mediji saznaju, Dobrojevićeva će se ipak večeras naći u Šimanovcima za potrebe snimanja emisije "Pitanja novinara" kod Dušice Jakovljević.

Podsetimo, Dobrojevićeva se pre nekoliko dana vratila u Srbiju, a u utorak je već gostovala u emisiji "Amidži šou".

foto: Pritnscreen/Instagram

- Pratila sam šta se dešava, najviše sam pratila drugu stranu. To me je kopkalo. Niko mi nije izneo papir, dokaz, da je bio oženjen, a on se borio svim silama da dokaže da da nije bilo. Poštujem to kako se bori. Blokirala sam ga, odblokirala, tako je i sad status, sve se menja iz dana u dan - rekla je Stanija, te otkrila da je vratila prsten na ruku:

- Ovo je taj prsten, vratila sam ga. Sve je neizvesno i dalje. Znate kako je krenula naša veza, pitao me je kad ću da dođem u Beograd da me upozna, ja sam rekla u Beogradu neću. On je došao u Majami, iznajmio stan preko puta mog, dole je bila kafeterija, tu smo pili kafu. Pažljiv je bio, tako me je osvojio. Planirali smo venčanje na Karibima.

Kurir.rs/ Alo

Bonus video:

00:23 Evo šta radi Stanija Dobrojević dok je optužuju da je otela Ameli muža