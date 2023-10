"JA I ĆERKICA SMO PROŠLI PAKAO ZBOG VAS": Aneli otkrila SADRŽAJ tajnih poruka koje joj je slao Asmin IZA LEĐA STANIJI, ali i UCENE

Oči u oči pogledali su se Stanija Dobrojević i Aneli Ahmić, koje su upravo nastavla svoje suočavanje, tokom čega su obe otkrile detalje iz odnosa sa Asminom Durdžćem.

Tri dana pre nego što ste vi išli za Majami, on je meni prebaciovao jer sam u Sarajevu, da ne bih izlazla. On se tada javio i rekao mi da idem u Dubrovnik, da će doći on. Javljao mi se svako jutro u 6h rano ujutru - kazala je Aneli.

U to vreme ja radim jogu i treniram - dodala je Stanija. Javljao mi se skoro svaki dan. Pre nego što ste objavli prten i držanje za rukice, ja sam mu rekla da u džepu imam 300evra. On mi je rekao da će mi poslati novac - kazala je Aneli.

foto: Printscreen/PINK

Je l' on tebi tražio da se vidite u Dubrovniku, kad se vrati iz Majamja? - upitala je Stanija.

Postoji glasovna poruka, koja se desla 15. avgusta, ili 16. da će sleteti u Dubrivnik - rekla je Aneli.

Tražio je iz Majamija da sleti u Dubrovnik?! - upitala je Stanija. Da, tako je. On nije bio siguran u tebe. On nikada mene nije hteo da slika, jer bi mi napravio haos da me je tako slikao - rekla je Aneli. Naravno, meni ne može da zabrani - rekla je Stanija.

Sigurna sam da je mislio da će ti jednog dana to zabraniti. Kako bi se osećala da imaš dete, a da gledaš te slike? On je mene zamrzeo kad si se ti pojavla, a rekao mi je da sa tobom traje duže vreme - kazala je Aneli.

On je pre godinu dana bio sa jednom crnkom na putovanju. Ti si to znala, ali si pare uzimala pare od njega, pa si mu gledala kroz prte - dodala je Stanija. Postoje prepske u mom telefonu, gde se kune da me nikada nije prevari, kako onda ja znam da mi nije bio veran? Kod koga je moj telefon, taj nek objavi poruke. Ucenjivao me je stalno za moju prošlost i aferu ''kofer''. Ucenjivao me je ako ti se ikad javim, da će sve objavti. Zanima me samo zbog čega je hteo da se pomirimo i da mu se zakunem da nisam ni sa kim bila - rekla je Aneli. Je l' istina da si verenički prsten kupila sama sebi? - upitala je Stanija. Ne. U Italiji verenički, u Lincu venčani - kazala je Aneli.

U toku je emisija "Pitanja novinara", u kojoj gostuje Stanija Dobrojević. Kako je Veliki šef odobrio Stanijin ulazak u Elitu kako bi se suočila sa Aneli Ahmić i kako bi njih dve napokon rekle jedna drugoj šta imaju.

Nakon što je ušla u Elitu, Stanija joj se obratila i pozdravila sa njom i njih dve su se upoznale.

Bila sam u studiju i gostovala i dali su mi šansu da se susretnem sa tobom i da čujem tvoju stranu priče. Ja sam za tebe znala sam postojiš kao majka njegove ćerke, znala sam da ti je slao novac, i da ste u kontaktu, i to je to. Ja nisam ništa znala pre toga, nisam znala da ste vi bili zajedno - rekla je Stanija.

Ja sam prolazila pakao dok ste vi uživali i ja i moja ćerkica smo prolazili pakao. Ja sam pobegla da vas ne gledam. Ja moram da te pitam, ako nisi znala za nas, zašto si pisala ono za ilegalnu ljubav? - upitala je Aneli. Krila sam ga od moje porodice jer je druge vere - rekla je Stanija.

Zašto ti njega nisi pitala ko sam ja? Kako te nije zanimalo ko je majka njegovog deteta. Ja znam da si sve poruke čitala - dodala je Aneli. Ja sam dobila poruku da pitam svog frajer gde su mu žena i dete. Mi smo tada sedeli na doručku. Ja sam ga pitala šta je to, a on je rekao da je on bio sa tom devojkom - rekla je Stanija. Ti si moralisala ovih godina. Kako ti nisi provalila da on laže - upitala je Aneli. On je uzeo da reši to, i meni je rekao da je ta devojka udata, i on je meni rekao da ga ona smara, ali to nema veze. Meni je bila dovoljna jedna tvoja poruka da ste se vi čuli? Da li je on tebi tražio da se mirite? - uptaila je Stanija. Da, tražio mi je pisao mi je stalno - rekla je Aneli.

(Kurir.rs / Pink)