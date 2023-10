"ON JE MONSTRUM!" Aneli ne zna šta ju je snašlo posle razgovora sa STANIJOM! Rekao starleti da ih venčao LAŽNI HODŽA! (VIDEO)

Posle šok razgovora oči u oči sa Stanijom Dobrojević, Aneli Ahmić vratila se u Belu kućuoa odmah otkrila cimerima detalje razgovora sa njom.

"Kakve laž je pričao ženi" - rekla je Aneli.

Je l' su zajedno? - upitao je Đeodović.

- Kaže da nisu. On je govorio njoj da mi je napravio dete, a da nismo nikada živeli zajedno. Kazao joj je da imam lažno prstenje. Nije znala da sam abortirala nedavno, imala sam krvarenje mesec dana. On je monstrum. Patološki i bolesni lažov. Stanija je rekla da je bio sa nekom devojkom na putovanju pre godinu dana. On je monstrum, čoveče. Ona je rekla da su stihovi ''ljubav u dubokoj ilegali'' bili jer njena portodica nije za to da bude sa nekim druge vere. Tražla je da se objave neki dokazi. Ne znam, u šoku sam. Kakvog moje dete ima oca?! Ona je mene pitala da li želim da ga vidim. Ne želim ni na mapi da ga ugledam. Ona je rekla da su Mustafa i Merlida podržali nju i da su bili sa njima stalno na video pozivu. Ja sam joj rekla da je to zbog količine novca koji ima, kako bi ga udomili kod nje i rešili ga se. Ona nije meni kriva, da se ne lažemo. Nije izgledala kao da me laže. Rekao je da je hodža koji nas je venčao, nije prav hodža - rekla je Aneli. Trebalo je da je pitaš:''Šta se tebi dopalo na mom mužu?'' - dodao je Mića.

Rekla sam joj da sam u Antaliji bla trudna mesec dana i da sam nakon toga otišla na čišćenje. Kazala sam i da sam u Turskoj kupila prve fejk stvari. Ja sam joj rekla da joj od srca želim njega. - kazala je Aneli.

Pogledajte

Tokom razgovora na klupici, Aneli je otkrila da je sve vreme sa Asminom bila i kontaktu.

- Javljao mi se skoro svaki dan. Pre nego što ste objavli prsten i držanje za rukice, ja sam mu rekla da u džepu imam 300evra. On mi je rekao da će mi poslati novac - kazala je Aneli.

- On nije bio siguran u tebe. On nikada mene nije hteo da slika, jer bi mi napravio haos da me je tako slikao - rekla je Aneli. Naravno, meni ne može da zabrani - rekla je Stanija, a Aneli se nadovezala.

foto: Printscreen/PINK

"Sigurna sam da je mislio da će ti jednog dana to zabraniti. Kako bi se osećala da imaš dete, a da gledaš te slike? On je mene zamrzeo kad si se ti pojavla, a rekao mi je da sa tobom traje duže vreme", kazala je Aneli.

On je pre godinu dana bio sa jednom crnkom na putovanju. Ti si to znala, ali si pare uzimala pare od njega, pa si mu gledala kroz prte - dodala je Stanija. Postoje prepske u mom telefonu, gde se kune da me nikada nije prevari, kako onda ja znam da mi nije bio veran? Kod koga je moj telefon, taj nek objavi poruke. Ucenjivao me je stalno za moju prošlost i aferu ''kofer''. Ucenjivao me je ako ti se ikad javim, da će sve objavti. Zanima me samo zbog čega je hteo da se pomirimo i da mu se zakunem da nisam ni sa kim bila - rekla je Aneli. Je l' istina da si verenički prsten kupila sama sebi? - upitala je Stanija. Ne. U Italiji verenički, u Lincu venčani - kazala je Aneli.

"Ja sam prolazila pakao dok ste vi uživali i ja i moja ćerkica smo prolazili pakao. Ja sam pobegla da vas ne gledam. Ja moram da te pitam, ako nisi znala za nas, zašto si pisala ono za ilegalnu ljubav?" - upitala je Aneli.

Krila sam ga od moje porodice jer je druge vere - rekla je Stanija.

Zašto ti njega nisi pitala ko sam ja? Kako te nije zanimalo ko je majka njegovog deteta. Ja znam da si sve poruke čitala - dodala je Aneli. Ja sam dobila poruku da pitam svog frajer gde su mu žena i dete. Mi smo tada sedeli na doručku. Ja sam ga pitala šta je to, a on je rekao da je on bio sa tom devojkom - rekla je Stanija. Ti si moralisala ovih godina. Kako ti nisi provalila da on laže - upitala je Aneli. On je uzeo da reši to, i meni je rekao da je ta devojka udata, i on je meni rekao da ga ona smara, ali to nema veze. Meni je bila dovoljna jedna tvoja poruka da ste se vi čuli? Da li je on tebi tražio da se mirite? - uptaila je Stanija. Da, tražio mi je pisao mi je stalno - rekla je Aneli.

(urir.rs / Pink.rs)