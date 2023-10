"IZGLEDA DA POSTOJI NEKI MONOPOL" Denseri progovorili o problemima u poslu, Sani priznao: Nismo pevači koji glume ludilo!

Bračni par Ibraimov, Natalija i Sani već decenijama uživaju u ljubavi, a pred kamerama našeg portala otkrili su nam šta je izvor njihove pozitivne energije.

„Više od 20 godina smo na sceni, ali daj Bože da nas drži još pet godina“, rekao je Sani.

„Ma kakvih pet godina, meni je Madona idol, ja ću da igram i sa štakama. Primetila sam da kada sam umorna, publici fali energija i to moje ludilo. Presrećna sam što deca koja se nisu ni rodila kada smo mi izbacili hitove, znaju sve te pesme“, dodala je Natalija.

Denseri su otkrili da li se letnja turneja završila i da li sada sledi predah.

„Pevamo i dalje, u Bosni najviše, leto smo proveli i u Crnoj Gori pevajući. Moram da kažem da dijaspori nismo zanimljivi, ne znam zašto je to tako, nadam se da će se probuditi“, rekla je Natalija.

„Već deset godina tamo pevaju isti pevači, toliko su dosadni, ja ne mogu više… Smorilo je“, kaže Sani.

„Meni je krivo što ne možemo da dođemo do njih, ljudi nam pišu kada ćemo ali ne vredi, ne možeš ni da dođeš do vlasnika klubova i menadžera. Izgleda da postoji neki monopol. Prosto je nemoguće, jer mi smo uvek za dogovor, nismo pevači koji glumimo ludilo. Pevamo kao i svi ostali pevači, a uz to i đuskamo“, rekla je Natalija.

Sani nam je otkrio da je on i menadžer, te da nikada nisu imali problem, kao i da novac uzimaju unapred.

Denseri su progovorili i o privatnim angažmanima.

„Radimo sve, svadbe, punoletstva, krštenja, još samo sahrane nismo radili. Ili smo pre torte ili posle torte kao iznenađenje, najlepše mi je kada igraju uz našu baladu ‘Spasi me’.“

