SALE TROPIKO IMA NOVOG STILISTU: Sve po čemu ga znate može da padne u vodu jer sada ONA odlučuje "Kupila mi je patike"

Aleksandar Cvetković poznatiji kao Sale Tropiko sve je iznenadio kada je nedavno umesto automobilom na snimanje jedne emisije došao na čoperu.

foto: Printscreen/Premijera

Sale Tropiko je ispričao od kada datira njegova ljubav prema dvotočkašima, otkrivši koja je najduža destinacija na koju je putovao motorom, a priznao je i da u poslednje vreme naročito vodi računa o jednom „nesvakidašnjem penzioneru“.

Na početku razgovora Sale se priključio hranjenju pasa, a onda otkrio koliko je star njegov ljubimac.

- Imam psa i 9. oktobra puni 17 godina. Ostario je fino. Ima lepe godine, ali bitno je da je živ i zdrav – rekao je Sale i otkrio kako provodi vreme sa njim.

- Šetamo tri puta dnevno, nekada i više. Kada imam vremena onda izađemo pa se malo išetamo, ali pošto je stariji nešto ga i mrzi da se sad nešto šeta. Više penzionerski šeta, smetaju mu kučići, neće da se druži i slično – ispričao je Sale.

foto: Damir Dervišagić

Osim što šeta sa svojim psom Sale rekreaciju pronalazi i u teretani.

- Svi vodimo računa o svom izgledu, to je prvenstvena stvar – rekao je i otkrio zbog čega je pazario dvotočkaša.

- Vožnja motorom me jako opušta i ugrabio sam priliku da idem na par tura. Kada je letnji period to mi je bukvalno izduvni ventil, da mogu da pobegnem na par dana, da se osamim i da se vozikam. To mije baš super. A pošto nam je bilo radno leto, sada idemo u nove radne pobede, pa ćemo naći neku vrstu zanimacije i opuštanja. Uglavnom, teretana me opušta, ona mi je možda i najveći izduvni ventil – otkrio je Sale i dodao:

- Glavna je fora da opustiš mozak i da pustiš misli da idu svojim tokom. Rada ne razmišljam ni o čemu specijalno.

Svog prvog susreta sa dvotočašem i prve vožnje seća se nostalgično, a otkrio je i zbog čega je odlučio da vozi baš čoper.

foto: Printscreen

- Davno je to bilo. Moj tata je vozio motor pa sam onda i ja poželeo da kupim jednog dana sebi motocikl. Imao sam prvo jednu malu vespu i onda sam jedne godine sedeo sa prijateljem na ručku na moru, kada sam mu se požalio da želim da nabavim malo veći motor. I eto mene tako na čoperu. Najlepši mi je osećaj kada mi se javljaju bajkeri na putu, kada mi pruže jedan ili dva prsta. To je jednostavno naš znak pripadnosti koji volim – istakao je pevač.

Iako vozi lagano, kako i dolikuje uživanju na čoperu, Sale priznaje da ne posećuje bajkerske skupove.

- Nisam uspeo to da obiđem nikako. Ni na jednom bajkerskom skupu nisam bio. Volim solo vožnju – rekao je i otkrio koja je najduža deonica koju je prešao na dva točka:

Išao sam od Beograda do Amuljanija u Grčkoj. Putovao sam u etapama jer je dozvoljeno da se u toku dana pređe oko 500 kilometara, i ne vozim nikada noću. Usput sam svratio na Kopaonik gde sam imao nekih obaveza, tako da je putovanje trajalo dva dana muške vožnje – prisetio se kroz osmeh.

Šešir je njegov zaštitni znak, a uspeva da ga ponese i kada ima kacigu, a osim što sam brine o svom izgledu, u izbor njegovog stajlinga aktivno se uključila i njegova starija ćerka koja ima 11 godina.

- Ćerka mi je kupila patike. Rekla mi je da više ne nosim one standardne patike, i uputila me na ovaj model. Ćerka postaje stilista, da, da – ponosno je izjavio Sale.

