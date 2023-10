"ALEKSANDRA PRIJOVIĆ JE HTELA DA SE JAVNO POLJUBIMO U ZVEZDAMA GRANDA" Mladenović šokirala: Nisam htela da izvodimo cirkus!

Estrada je puna svakodnevnih zbivanja, a voditelj Ivan Gajić u emisiji "Divan šou" postavio je pitanje Aleksandri Mladenović o njenom odnosu sa Aleksandrom Prijović.

Naime, voditelja je zanimala istina, pa je rekao da su se njih dve upoznale u Zvezdama Granda i postale cimerke. Potom su se posvađale jer ju je Prijovićka optužila da Mladenović koristi lažan porofil kako bi komentarisala njeno pevanje.

Pevačica je rekla da je Prijović imala ideju da se one poljube u znak izvinjenja na javnoj sceni, ali je ona to odbila.

- To se zaista desilo, mi smo bile jako bliske i ona je tada to izjavila. Nakon toga, kada je shvatila da to nema veze sa mnom, ona je tražila da se mi pomirimo, odnosno pozdravimo tako što ćemo se poljubiti u emisiji Zvezde Granda. Tada smo se takmičile zajedno. To je htela da uradi u znak izvinjenja jer je tu osudu javno objavila i naružila me. To je izašlo u svim novinama i svuda - započela je Mladenović, pa dodala:

- Svakako, bile smo jako mlade, tada je htela da se izljubimo i pomirimo uživo u emisiji. To sam odbila, nisam htela da pravim nikakav cirkus, znam da to nije bilo tako i da se nisam bavila time. Uvek sam gledala u svoje dvorište, tako sam vaspitana. To je bezizlena situacija, ona je to takođe shvatila.

