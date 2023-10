RAT IZMEĐU ŠOPIĆKE I OSMANA: Karić opleo po bivšoj snajci: Ti si druga liga, snosićete posledice, u sve upleli i Milana Miloševića

Ivana Šopić, iznela je mišljenje o incidentu Stefana Karića koji je imao sa Natašom Šavijom.

U medijima je odjeknula kao bomba vest da je Karić prebio Šaviju, a sada je prvi put o tome progovorila Ivana Šopić.

- Ni u kakvim sam odnosima sa Osmanom. Sa Stefanom sam se i pomirila. U smislu, izašli smo zajedno. Čujemo se ponekad sa kako si, ali se ne družimo. Naravno da neke stvari ne mogu da se obrišu. Za neke njegove postupke, on je kriv. Stefan je u momentima kad me vređao u Narod pita i upao u neku duboizu, čovek kojeg ja ne poznajem, mislim da ni on nije bio svestan. I sada kada pričamo o tome, shvatam da je bila ishitrena reakcija. Imam razumevanje i tolerantna sam - priča Ivana za "SrbijuDanas" i dodaje:

- Znam da se stidi zbog toga što se dogodilo sa Šavijom. Meni je najviše žao te devojke, jer je ona katastrofa. Niti sam sudija, niti sam kadija, neka sami to rešavaju. On nema lošu dušu i nije želeo da nekog povredi. Imao je loše postupke, jer nije znao da se iskontroliše - zaključila je između ostalog Šopićeva.

Kasnije se oglasio i Osman Karić koji je indirektno potkačio Šopićevu nakon njenih reči i u sve upleo Milana Miloševića.

- Ne znam dokle ću vam biti trn u oku. Imam svoje mišljenje, a vi se stalno trudite da mi to osporite i to je legitimno. Imate pravo i da me prozivate, ali onda ćete morati da snosite posledice. To što ja kažem da ste zamenili Mesija ili Milana Miloševića sa nekim igraćem druge lige, ne mora da znači da sam u pravu. Nisi mi ni sestra, ni brat, zato ne ulazi sa mnom u rat - između ostalog je poručio Osman.

