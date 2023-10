KOMŠINICA RASKRINKALA DARU BUBAMARU: S njenim bratom sam dogovorila zamenu stana, a ona ga je prodala, mnogo je pogrešila s mužem

Stan u kom je Dara Bubamara odrasla u Novom Sadu prodat je pre nekoliko godina, a vrata svog doma otvorila je njena nekadašnja prva komšinica Jovanka.

- Kada sam se doselila ona je imala samo tri meseca. Znam je i kao bebu i kad je plakala i kad je pevala i bila je slatko dete kad je bila mala, e kasnije mi se nije više dopadala - kaže iskreno Jovanka.

foto: PrintScreen

Koliko su bili bliski komšinica nam je dočarala pričom o Radinom oblačenju i tome da je dolazila da je pita kako izgleda.

- Kada je stanovala ovde i kada je počela tu karijeru, puno puta je volela da pita kada nešto treba da obuče i ja joj kažem: "Rado, pa prošli put si bila u tome", a ona kaže: "Jao, kako ste zapamtili". Nije baš da je pitala za modne savete, ali htela je da razgovara - kaže Jovanka.

Komšinica se seća i njenih prvih zarada, ali i toga da je umela roditeljima da daje novac.

- Umela je ona i roditeljima da pomogne. To sam primetila puno puta. Jedne godine su bili na moru u Petrovcu, nju nije mrzelo da dođe, bili su na plaži, ona je došla i ostavili im na recepciji da oni ne bi imali problema. Umela je da im pomogne - priseća se Jovanka u emisiji "Metar mog sela".

foto: Printskrin/Instagram

Darini roditelji su preminuli, ali ostala su sećanja na njih u komšiluku i to veoma lepa.

- Mama joj je bila divna, radila je u bolnici kao servirka. Bila sam u bolnici pet dana i videla sam da je toliko poštuju , toliko vole... I kada je bila bolesna to osoblje je toliko obilazilo. Stvarno je njena mama bila divna. Ne kažem ništa ni za oca, ali mama je bila posebno - prisetila se komšinica Jovanka svojih prvih komšija.

O tome koliko je Dari majka pomogla u životu i da se probije u poslu komšinica je iskreno govorila.

- Mama joj je bila najveća podrška i to toliko da prvu kasetu kada je simila nije joj uspela, nije je mogla prodati i Milica je išla od vrata do vrata da moli nekoga da kupi tu kasetu da bi isplatila onog Radulovića ili kako se prezivao - kaže Jovanka i nastavlja:

- Mama kada je umrla, opremila je kao kraljicu, stvarno je ona sve snosila i opremila, ne može se zameriti ništa.

Kada je majka preminula Dara već nije više živela u tom stanu, odselila se.

- Ona već nije bila tu tada, mada u prirodi sam primetila da oca više voli. Verujem kada je i otac umro da joj je bilo još teže, jer kada je tata bio onda je on još uvek tešio - priča komšinica.

U jednom trenutku Jovanka je sa Darinim bratom imala dogovor i oko zamene stana, ali kaže da je Dara tada inenadila.

- Za stan me iznenadila jako. Ja znam da je njena mama govorila da će stan ostati Zoranu, njenom sinu, i ja sam pitala da zamenim stan sa njima zato što je na trećem spratu, dole je ipak, a ja starija, međutim, kada sam čula da je Zoran prodao stan, ja njega pitam kada sam ga videla: "Zorane, što si prodao stan, znaš da smo se dogovarali?", kaže: "Bila je ostavinska rasprava, Rada je rekla da ćemo stan prodati i podeliti, a ja nisam hteo da se mešam". Rekoh: "To ti je pametno što se nisi mešao", samo me iznenadilo da je ona prva rekla da će prodati, šta ima da prodaje koliko ima, ali eto - kaže začuđeno Jovanka.

foto: Nemanja Nikolić, Dragana Udovičić

Kako je Dara odrastala u njenom životu je bilo i simpatija, onda i ozbiljnijih ljubavi, pa i brakova. Jovanka je i u to upućena.

- Kako da ne, sećam se Milana, sećam se ja i Lakija. Ovaj što ima sina sa njim, on mi se jako dopadao, pored Milice, mame, on je nju.... On je nju na rukama nosio kada se razbolela - kaže Jovanka koja Darinog sina nije viđala toliko često u njihovom komšiluku.

- Pravo da kažem ja sam ga na početku viđala, dva puta u životu, a videla sam ga više u Futogu, jer sam ja iz Futoga, a sad zadnjih godina ga nisam viđala, samo dok je bio manji.

A koliko joj se dopao Milan Kesić s kojim je Dara bila u braku rekla nam je još jednom.

- Tu je mnogo pogrešila, mogla je imati lep brak i lepu dovoljnu karijeru, nije morala biti najpopularnija, ali ona je htela tako - kaže Jovanka.

Kurir/ Blic

Bonus video:

00:46 U ovom luksuzu odmara Dara Bubamara