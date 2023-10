"MOJI SU ME IZBACILI IZ KUĆE" Snimak Uroša Stanića potresao javnost, stravični detalji PORODIČNE DRAME "Pa šta ako sam gej"

Kontroverzni učesnik "Elite", Uroš Stanić, priznao je pre ulaska u rijaliti da je imao problem sa roditeljima.

foto: Petar Aleksić

Naime, kako on tvrdi, njegov otac mu je pretio da će ga ubiti, zbog toga što je Uroš homoseksualnog opredeljenja.

- Moji su me izbacili iz kuće, katastrofa. Odrekli su me se javno. Ja kažem majci: "Zar ti nije žao, bio sam uz tebe kada niko nije bio". Ali nema veze, moj tata... Sve ću izneti javno. Ako misli da može da sakrije, ne može nište - ističe Uroš i dodaje:

- On je toliko zlotvor. Rekao mi je: "Budem li te našao u stanu, ima da te ubijem". I ja moram da jurim kofer, da se pakujem i da bežim brzo da me ne ubije klošar. I to je otac? To je zlotvor, to nije otac. A zašto da me ubije? Zato što sam gej, pa šta ako sam gej? Nisam nikoga ubio ljudi - kroz suze je poručio Uroš u svom uživo uključenju pre ulaska u "Elitu".

Kurir.rs/Blic

