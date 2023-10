"NAIŠLA SAM NA SALETA U GARSONJERI NA 13. SPRATU, RADIO JE ZA PLATU" Suzana o skromnom početku sa Popovićem: Zajedno smo stvarali!

Suzana Jovanović ističe da je pogađaju komentari da je zahvaljujući Saši Popoviću imala sve u životu.

Kako ona napominje, upoznala je Sašu Popovića pre nego što je sve ovo danas imao.

- Mnogi gledajući mene sada u braku, govore: "Blago njoj, ona ima sve, ona ima Saleta". Vezujući me za to da je meni Sale napravio karijeru. Ne dragi moji, ja sam karijeru imala i pre Saleta. Samim tim što sam snimila "Maramče" i tri albuma za "Južni vetar", tek nakon toga je Popović došao u moj život. I još jednu stvar da naglasim, Saleta kada sam ja upoznala, nije bio ovo što je danas. Nije bio dobrostojeći, bio je muzički urednik u "Zamu", platu... Ne mogu da kažu: "Jao, upala joj sekira u med". Našla sam ga kad je bio na 13. spratu u garsonjeri i odatle smo krenuli nas dvoje zajedno da stvaramo i gradimo, jer to je još lepše, jer smo zajedničkim snagama došli do ovog uspeha - odbrusila je Suzana i dodala:

- Vidim da bi ove današnje devojke volele lagan život. Svi bi voleli tako da žive, ali ne može dok se ne zasuku rukavi. Poručila bih ženskom rodu da je najbolje kad imate svoje parče dinara, koliko god to bilo. Osnova za dobar brak je pre svega ljubav i napredovanje zajedno. Ako nema ljubavi, ništa vam ne vredi. Može da bude multimilioner, ako nema ljubavi, prevariće vas na ćošku, čim se okrene od vas - zaključuje Suzana.

