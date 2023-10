'ZVALA ME JE DA DOĐEM U STAN, KOJI JE...' Car pokazao pozive od Maje, otkrio koje ime želi za dete, A o Dalili je rekao OVO ! HAOS

Filip Car, otkrIo je kako provodi dane nakon rastanka sa Aleksanrom Nikolić, kako se se oseća povodom toga što će uskoro postati otac, ali i otkriti detalje ponovne komunikacije sa Majom Marinković i kako je do toga došlo.

Čuo si šta je Dalila rekla kad si ti u pitanju?- pitao je voditelj u emisiji "Vikend Premijera specijal".

- Posle j**anja, nema kajanja. Ja se ne kajem zbog odnosa sa njom. Bio sam sa njom, jer sam ja tako hteo. To je moža životna škola i stanica koju sam morao da prođem, da bih shvatio neke stvari. Sve što je brzo je i kuso. Imam more grešaka, ali sam od nekih izvukao poukao, da bih sutra bio bolji. To je perod mog života koji je bio, kakav je bio - istakao je Car.

Da li je Maja jedna od najfatalnijih žena s kojima s bio? - upitao je voditelj.

- Sve su one na isti kalup. Svima njima sam ja loš, kad nisu sa mnom, a dobar kad sam pored njih. Nije Maja, kriva, već ja. Dok sam bio sa Aleks, ona je na sve načine pokušala da dođe do mene. Kada su Aleksandri ludovali hormoni, nije znala da li će zadržati trudnoću i šta će raditi, onda je otišla u Beograd, a ja bo u nekom lošem stanju, te je Majina poruka došla u pravom trenutku. Maja je devojka samo za premistiti neku brigu. Ružno je što sam ja nakon svega stupio u kontakt sa njom - rekao je Car.

Da li su snimci koje je Maja objavila od ove godine, ili od ranije?

Da li ti ja zvučim kao neko ko bi rekao da je sa nekim zbog fanova, ili zbog para? Stupio sam kontak sa Majom, to je istina. Ona je mene zvala u novi stan, koji je iznajmila, a ja nisam imao u planu da se vidim sa njom. Da ja sad pokažem njene propuštene pozive, čovek b se šokirao. Evo, koliko me je puta zvala. Načinio sa veliku štetu Aleksanri i meni. Da sam načinio najveću štetu sa Majom, koja je nešto najgore učinila mojoj porodici i meni, mislim da je Aleksandra napravila najveć problem jer je otišla u emisiju i rekla sve ono. Teško ćemo se pomriti, jako mi je krivo. Jako je volim, samo znam kako mi je - kazao je Car.

Postaješ otac za par meseci, kako se osećaš povodom toga?

Mislio sam da će biti dečak, ali kad sam čuo da je devojčica, obradovao sam se još više. To je nešto što mi je posebno, željno očekujem sve to. Aleks bi želela da se ćerka zove Talija, ali to mi se ne dopada. Kako da baba bude Slovenka, a ona Talija. Ja sam napravio spsak kako bih ja želeo da se zove, a ona neka odluči. Na kraju krajeva, neka je živa i zdrava - kazao je Car.

