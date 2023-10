"DEVOJKE GURAJU SILIKONE GDE GOD STIGNU" Sanja Marinković progovorila o plastičnim operacijama pa okrivila žene zbog jedne stvari

Voditeljka Sanja Marinković uvek javno ističe da nije pristalica plastičnih operacija. Kako navodi, devojka može da postigne izvajanu figuru i odlaskom u teretanu, a ne samo ugradnjom silikona.

- Nikad nisam bila fan plastičnih operacija, ali neću nekoga da razapnem na krst ako to voli. Nije mi samo jasno zašto mlade devojke guraju silikone gde god stignu kad izvajana figura može da se postigne i odlaskom u teretanu - rekla je Sanja.

foto: Printskrin/Instagram

- Zdravije je za ceo organizam, a pritom ne morate da se sečete da biste izgledale zgodno. Vidim da neke devojke odlaze pod nož samo zato što misle da u teretani nije moguće da dobiju efekat kakav daje silikon. To nije istina. Potrebno je samo da imate adekvatnog trenera koji tačno zna koje vežbe da vam preporuči da biste došli do cilja. Mnoge žene su lenje, pa lako nalaze opravdanja, ima i toga - rekla je Sanja, koja je u svojoj emisiji "Magazin in" više puta govorila na pomenutu temu.

kurir.rs