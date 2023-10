DUNJA ILIĆ RASKINULA VERIDBU NAKON MESEC DANA! Otkrila šta je razlog kraha ljubavi: Baš me briga šta će SELO reći

Naša kontroverzna pevačica Dunja Ilić u septembru je objavila da se verila, a sada je saopštila da je veridbu raskinula.

foto: Printscreen/Instagram

Naime, ona je na svom storiju na Instagramu objavila šta su razlozi ove iznenadne odluke.

„Branko i ja samo bili prijatelji dugo pre ulaska u vezu i veridbu, niti me je udario niti ikada bio grub prema meni. Branko ima dosta neraščišćenih poslova sa bivšom suprugom“, napisala je pevačica i dodala:

foto: Printskrin/Instagram

„Za mesec dana došli smo do toga da ja ne mogu sprovoditi ličnu higijenu niti jesti po par dana. S obzirom na moje ne tako dobro psihofizičko stanje, morali smo da prekinemo vanbračnu zajednicu“.

Nakon nekoliko sati obratila se svima koji imajuloše komentare:

"Manite me sa tim što mi odnosi kratko traju. Da sam spremna da me neko tuče, vara, dernja se, verovatno bih na Instagramu bila mama jednog anđela. Ja idem na prvu ružnu reč, za*ole me šta će selo reći".

foto: Printskrin/Instagram

Podsećamo, Dunja Ilić se proslavila dvehiljaditih godina kada je objavila numere „Šefica podzemlja“, „Bidermajer“, „Seks, smrt, pare, moć i slava“ i druge.

Međutim, pevačica je potom naprasno nestala iz javnosti, te je bilo jasno da nešto nije u redu. Ubrzo se saznalo da je prošla kroz težak period nakon što joj je otac izvršio samoubistvo, a potom je izgubila i verenika.

Nije krila i da se odala alkoholu, a kako bi dala sebi novu šansu – privremeno je napustila Srbiju. U međuvremenu je promenila imidž i prestala da se bavi pevanjem, već se okrenula astrologiji.

Kurir.rs/Nova

