"NIKAD NISMO VIDELI NJEGOVU ŽENU I DECU!" Bajine komšije razvezale jezik, tvrde da je ČUDAN: A evo ko se NIKAD ne odvaja od njega

Nedeljko Bajić Baja skoro celu karijeru svoju privatnost krije kao zmija noge.

Ono što je poznato široj javnosti jeste da je do 2018. godine bio oženjen 19 godina mlađom Ivanom, koja se prvo pojavila u njegovom spotu za pesmu "Mokra do kože". Plavuša mu je rodila dvoje dece. Uprkos ljubavnom krahu, nekadašnji supružnici neguju prijateljski odnos, a deca su ostala da žive s majkom.

Kako bismo saznali da li je Baja i dalje sam ili se u njegovom ljubavnom životu nešto u međuvremenu promenilo, naša ekipa je posetila zgradu na Banovom brdu u kojoj pevač već godinama ima stan.

Bajine komšije su svašta imale da nam kažu o pevaču, koji se skoro nikad ne pojavljuje u javnosti. Za početak, da su iz medija saznali da je bio oženjen i da njegovu tadašnju suprugu i decu nikad nisu videli.

- Baja je fin komšija. Pristojan je, s njim nikada nismo imali problem. Malo je čudan i tajanstven, ali to je njegova stvar. Iako godinama živi ovde, mi smo iz novina saznali da se pre neku godinu razveo. Nikad nismo videli njegovu ženu, a ni decu. Na ovoj adresi nisu živeli zajedno, to je sigurno. Šta je u pitanju, to zaista niko odavde ne zna. Možda ih je sklonio u Beč ili u Bosnu, tamo isto ima nekretnine. Ovde nisu bili. Baja se bavi sportom, trči ovde po kraju. Trudi se da vodi zdrav život - rekla nam je pevačeva komšinica, a na njenu priču se nadovezao još jedan stanar ove zgrade:

- Ni ja ga nikad nisam video s familijom. Kad malo bolje razmislim, viđam samo momka koji često dolazi kod Baje već godinama, to je onaj koji s njim ide svuda, mislim da ga on vozi autom gde treba. Viđam ih i uveče i ujutru, jer sam ranoranilac. Ovako ne mogu ništa loše da kažem za njega, ne pravi probleme. Kad prođe, kulturno se javi. Šteta što se povukao sa estrade, ima dobre pesme. Čujem da to klinci vole. Ima on i neki restorančić blizu, tamo s društvom provodi najviše vremena - kaže komšija.

Inače, Baja je u jednom od intervjua za Kurir istakao da porodicu nikad nije krio, već da je samo nije eksponirao.

- Pa kako može dete da se sakrije? Moj sin Marko uskoro puni dve godine, a za koji dan dobićemo i devojčicu - Milicu. Znate, mnogo toga je dosad o meni objavljivano po sistemu rekla-kazala. Mene niko ništa nije konkretno pitao, niti sam ja o tome pričao. A imam utisak da mnoge istina i ne zanima. Ne mislim na svoje obožavaoce jer oni o meni znaju sve što treba, a ja nemam nameru da koristim medije da bih se s pojedincima svađao - poručio nam je svojevremeno Baja.

Podsetimo, naš paparaco je nedavno uslikao Nedeljka u bašti jednog restorana brze hrane u Žarkovu, gde je sedeo s bliskim saradnikom i prijateljima. Izgledao je prilično sveže i nije se mnogo promenio od poslednjeg pojavljivanja u javnosti, pa se može zaključiti da mu ovakav način života veoma prija.

