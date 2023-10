PIŠEKOVU POVEZUJU SA BIZNISMENOM IZ HRVATSKE! Voditeljki pakuju novu LJUBAVNU AFERU! Šta li će reći Miša Grof?

Nikolina Pišek ponovo je zaljubljena, tako bar kažu naši izvori iz Zagreba. O voditeljki koja je u maju prošle godine ostala bez supruga Vidoja Ristovića, koji je iznenada umro, sve se glasnije priča da je konačno emotivno ispunjena. Navodno je u vezi s biznismenom iz Hrvatske, koga čuva od očiju javnosti. Tim povodom smo je pozvali za komentar.

foto: Printskrin/Instagram

Predočili smo joj naša saznanja i konkretno pitali da li ima dečka: - Nemam - rekla je malo zatečeno. Nakon toga se slatko nasmejala i dodala: - Groznično sam sama. Ja se, sirota, družim sa advokatima, nažalost, to je moja sudbina kleta, a i danas se svako proglašava biznismenom, je l' da - upitala nas je.

foto: Aleksandar Jovanović Cile

Složili smo se s njom, a potom uozbiljili priču.

- Nemam partnera, zaista, i to zasad nije moja tema. Ja bih najradije da se ova tema preskoči zato što je potpuni promašaj - kaže Nikolina. Ona je nedavno otvorila dušu i iznela šokantne detalje iz braka s Ristovićem, njegove smrti i odnosa sa svekrom Mišom Grofom.

foto: Shutterstock, Nenad Kostić, Damir Dervišagić

- Život ide dalje. Ljude iritira kad se dobro zabavljaš. Ja jesam donekle javna osoba, ali ja ne želim da budem javni WC. Ali ispada da često jesam, i svako ko ima potvrdu da izvrši nuždu to i uradi. Ima ih takvih dosta, neki to rade i kontinuirano. Kad sam shvatila da je to dosta za ljude iritirajuće, počela sam to da potenciram. Pa kad se i ne zabavljam, ja se ponašam kao da mi je užasno zabavno. Onda mi je zanimljivo da pratim reakcije ljudi - rekla je ona.

foto: Kurir

Ljiljana Stanišić

00:28 Nikolina Pišek uživa na odmoru