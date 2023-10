"VIDIM MRTVOG ČOVEKA, NIJE DAVAO ZNAKE ŽIVOTA" Jezivo priznanje Milana Kalinića, nakon ISPOVESTI Srbija će ostati potpuno ZALEĐENA

Milan Kalinić je u svojoj ispovesti otkrio detalje stravičnog događaja koji mu se svojevremeno dogodio.

Čitava porodica Kalnić doživela je saobraćajni udes, a pakleno iskustvo ih je promenilo iz korena.Potresno sećanje Milana i Sandre Kalinić - Preživeli smo jedan težak i stresan događaj. Napravio sam jednu stvar kad su mnogi mogli da ne prežive. Tada sam shvatio koliko u životu u sekudni može sve da se promeni, i koliko je dragoceno da uživaš u svakom trenutku i savkoj sekudni - sećao se Milan, a njegova supruga se nadovezala: "U pitanju je saobraćajni udes koji se dogodio na Kopaoniku 2015. godine".

foto: Kurir, Printscreen

Milan, Tamara i njihovo dvoje dece Vuk i Tea krenuli su na odmor na poznatu srpsku planinu, ali dogodio se neočekivani nesrećni slučaj.

- Krenuli smo na Kopaonik na skijanje. Vuk je tada imao tri i po godine, a Tea šest i po, pred polazak u školu. Prelep dan, ali pre toga je pao sneg. Sneg se topio, a na kolovozu je bilo vlažno. To je za onoga ko vozi najgore. Idemo i u kolima je divna atmosfera. Već smo prilazili Brusu i nailazimo na kobnu krivinu, ona se inače zove Duga krivina. Meštani su je nazvali "Krivina smrti". Nisam jurcao, vozio sam normalno. Zaokrenuo sam, dodao sam gas misleći da izlazim iz krivine. To je bilo dovoljno. To su bili mađarski državljani u dva automobila. Prvi automobil uspeva da me izbegne, dok je u drugom automobilu bio manje vičan vozač. Mi, bukvalno imamo direktan sudar sa automobilom. To je strašan trenutak - seća se Kalinić.

- Sad ne znam iz ugla kao vozača. Iz ugla suvozača, sećam se tupog udarca i da sam ti uzviknula: "Jao, Milane!" - dodala je Sandra.

foto: Kurir

- To je bio stravičan udarac. Od siline smo se okrenuli na skroz drugu stranu. Stravičan trenutak. Tada čovek nije pri sebi. Tada sam shvatio, imao sam potpuno razumevanje za ono što čujete kada se desi neka strašna nesreća da je neko pobegao. Ne treba odmah osuđivati tu osobu. Zato što u tom trenutku vi ne vladate situacijom. Meni se ništa nije desilo, samo sam rukom udario, ali to je toliki stres, kao da izlaziš iz sopstvenog tela, kao da ste u nekom magnovenju. Bukvalno, tada ne odgovarate za svoje postupke. Ja sam odreagovao kako treba, ali razumem ljude koji tako ne odreaguju. Tea i Vuk počinju da urlaju, a ti si u šoku i histeriju. Bog je to napravio, verovatno, iz valjanih razloga. Naš auto je bio veliki, drugi manji. Svi su poispadali iz tog automobila - priča potreseni Kalinić.

- Morala sam da budem pribrana zbog dece. Oboje su imali hematome na glavi. Tebi je otekla ruka. Niko od ljudi koji su prišli da pomognu, nisu verovali da je bilo preživelih. Oni su svi poispadali. Ispale su skije, koferi...

- Gledam sve te ljude, oni se deru, šok... Prilazim kolima i zatičem situaciju, vozaču je bio volan u grudnom košu. On je bio nagnut nad volanom i leži sa otvorenim očima. Vidim mrtvog čoveka. To je najgori trenutak u mom životu. Vidim čoveka koji ne daje znake života, on je mrtav. Gledam ga i kažem sebi: "Ja sam ubio čoveka!" Osećam da sam van sebe, okrenuo sam se autu, gledam tebe, Teu i Vuka. Kažem sebi: "Ti si uništio život svima! Uništio sam mojoj deci život!" To je pakao, kraj, gotovo. Nema više nikakvog života. Okrećem se ka ovom čoveku, gledam ove ljude... Kreće da mi se vrti u glavi. To je šok u kom ne znam šta da radim, kome da pomognem. Kraičkom oka vidim, da mu mali prst radi i cela ruka. On je samo bio u stanju šoka par sekundi, došao je sebi. Brzo optrčavam auto, čupam, lomim sve. Hitna pomoć i policija su se pojavili neverovatnom brzinom - priseća se Milan, te otkriva da je mađarski državljanin koji je bio za volanom na sebi imao najmanje povreda za razliku od ostalih putnika, ali je jedino bio životno ugrožen.

foto: Kurir

Mađar koji je bio za volanom ubrzo je prevezen za Beograd. Nesreća je bila u tome što je bio invalid, koji je imao operaciju na srcu i ima samo jedan bubreg, a nakon nesreće je imao unutrašnje krvarenje.

- Doktor mi je rekao: "Milane, on do Beograda sto osto neće preživeti". Petnaest - dvadeset dana koliko je to trajalo je bilo najveća agonija mog života - priznaje Milan Kalinić.

Porodica Kalnić prošla je kroz niz neprijatnosti nakon udesa, ali ova priča dočekala je svoj srećan kraj za sve aktere.

- Mi smo svi preživeli, nastavljamo pozitivno - istakao je glumac na kraju ispovesti.

