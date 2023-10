NEOBIČNA PRIČA TANJE SAVIĆ: Pevačica otkrila detalje iz porodilišta, bebi u inkubatoru puštali njene pesme, a onda je pozvao OTAC

Pevačica Tanja Savić kaže da je prevremeno rođena beba preživela jer je otac detetu puštao njene pesme! Folkerka kaže da je s njenim menadžerom kontaktirao roditelj čije je dete odlukom lekara bilo u inkubatoru i koje je na kraju uspelo da ojača, pa su pogodili tezgu da Tanja na kraju zapeva na četvrtom rođendanu.

- Prošle godine je neki gospodin rekao da pozovem svog menadžera i da mora da mi zahvali time što ću pevati na četvrtom rođendanu njegove ćerke. Rekao mi je da je njegovo dete preživelo zahvaljujući mojim pesmama koje je slušalo u inkubatoru. Puštali su joj moje pesme, bila je prevremeno rođena beba i znate već kakva je procedura ako dete mora da se stavi u inkubator. Mnogo me je raznežila ta priča, a i svakoga kome sam je ispričala - rekla je pevačica u emisiji "Premijera, vikend-specijal", pa je pomenula i svoju decu, dva sina, koja ima iz braka s Dušanom Jovančevićem.

foto: Premijera vikend specijal

- Žao mi je što nismo normalna porodica, ali tako je izgleda moralo da bude. Muškarac u braku i u kući treba da bude zaštitnik, a ne neko ko će da vara ženu i sve oko sebe maltretira. Mnogi obično pitaju kako sam mogla s takvim čovekom da uđem u brak, kako nisam znala da je nasilan. Pa istina je da on nije bio takav kad smo se zabavljali i na početku braka. Bio je drugi čovek, ali šta se posle desilo u njegovoj glavi, to je drugo pitanje. Bitno je da sam nekako uspela da vratim decu, bila sam poluživa kad sam svakodnevno slušala pretnje da neću moći da ih zagrlim više nikada. To je trauma, kad su deca kročila u Srbiju, bila sam van sebe. I danas pamtim taj trenutak, to je za mene bila lavovska borba.

kurir.rs/republika

