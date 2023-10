KARLEUŠI PRETI DO 3 GODINE ZATVORA Oglasio se Cecin advokat nakon što je JK objavila snimak svađe u sudnici: To je krivično delo!

Jelena Karleuša je na društvenoj mreži "Iks" (nekadašnji Tviter) objavila snimak sa suđenja sa dugogodišnjom suparnicom Svetlanom Cecom Ražnatović.

Karleuša je, kako se čuje i vidi na snimku, krišom snimala medijaciju (pokušaj mirenja), a sada je odlučila da ga pusti u javnost.

Nakon objave snimka se oglasio Dušan Stojković, advokat Svetlane Cece Ražnatović. Njegovu izjavu prenosimo u nastavku, u celosti, bez izmena i dopuna.

"Prema sudskom poslovniku članu 60, fotografisanje, audio i video snimanje na ročištima u cilju javnog prikazivanja snimka obavlja se po odobrenju predsednika suda, uz prethodnu pribavljenu saglasnost predsednika veća, sudije i pisanog pristanka stranaka i učesnika snimljene radnje. To što je urađeno, urađeno je protivno pravilima sudskog poslovnika o snimanju ročišta. Drugo, član 143 krivičnog zakona republike Srbije kaže "Ko posebnim uređajima neovlašćeno prisluškuje ili snima razgovor, izjavu ili kakva saopštenja koja mu nisu namenjena kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom od tri meseca do tri godine. Kaznom iz stava1 ovog člana kazniće se i ko omogući nepozvanom licu da se upozna sa razgovorom, izjavom ili saopštenjem koji su neovlašćeno prisluškivani odnosno tonski snimani". Prema tome, mi smatramo da je izvršeno krivično delo pored toga što je povređen sudski poslovnik koji strogo zabranjuje ovakve stvari.

I sud i stranke i učesnici u postupku imaju opravdani interes zbog interesa pravosuđa da slobodno se ponašaju kako bi se izborili za svoje pravo u sudskom postupku. Niko bez odobrenja suda nema pravo da snima i prosto ne mogu ništa drugo da kažem osim da je promocija bezakonja. Ako vi u sudu ne možete da poštujete red onda nemamo o čemu više da pričamo. Ako u sudnici gde dolazimo po pravdu i gde nam se odlučuje o pravima i obavezama i gde stranke strepe šta će reći sud i šta će odlučiti sud u smislu da li ćete ići u zatvor, da li ćete biti kažnjeni i slično, gde se advokati i sudije trude da što bolje urade svoj posao i da imaju pravo i legitiman interes da ih niko ne snima i da se to ne pušta po društvenim mrežama jer se tako ometa pravosuđe. To je veliki problem. Teško mi je da poverujem da se to i snima i pušta. Postavlja se sada pitanje kako da se ponašate u sudu i da li morate da pazite da li vas neko snima ili da kako znate i umete se borite za svoja prava pred sudom. Nema veze šta je ko kome rekao, bitno je da li mi u sudnici možemo da očekujemo red ili nas neko snima i da li ćemo sutra moja stranka i ja kada uđemo u sudnicu strahovati da li će posle to gledati milioni ljudi. Ovo je prvi put u karijeri da sam doživeo ne samo da je neko tajno snimao suđenje nego i da je to pustio milionima ljudi - rekao je on i objasnio kada se suđenje koje je završilo na društvenim mrežama dogodilo i koji je ishod istog.

Radi se o predmetu koji se pred Prvim osnovnim sudom vodio po tužbi Jelene Karleuše protiv Svetlane Ražnatović za krivično delo uvrede zbog Svetlanine izjave vezane za neki postupak koji je između njih trajao. Taj postupak se završio tako što je Svetlana oslobođena od optužbe, tu je pobedila a broj predmeta je K231/21. Snimak je nastao tokom ročišta za pokušaj mirenja."

Kurir.rs/Telegraf.rs

