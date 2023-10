VOJAŽ SE VIŠE NE KRIJE! Javno razmenjuje intimu sa devojkom, iscurile i FOTKE

Reper Mihajlo Veruović Vojaž veliki je miljenik lepšeg pola. Iako o svom ljubavnom životu ne govori često, a identitet emotivnih partnerki ne želi da otkriva, osvanula je fotografija na kojoj uživa sa svojom izabranicom.

Naime, lepa Tamara, o kojoj je reper do sada otkrivao samo po koji detalj, odlučila je da više ne krije vezu sa mladim izvođačem, te je na svom Instagram profilu objavila fotografiju na kojoj se strastveno ljube u izlasku.

Fotografija je ubrzo postala viralna, s obzirom da je ovo prvi put da je reper i javno ozvaničio vezu nakon raskida sa koleginicom Anđelom Ignjatović Breskvicom.

Tamara i Vojaž nisu u prilici da svakodnevno provode vreme zajedno, s obzirom da žive u različitim državama, što je i sam reper nedavno otkrio, te koriste svaki slobodan trenutak da poklone pažnju jedno drugom.

Dokaz za to je fotografija koja je osvanula na Tamarinom Instagram storiju, a na kojoj je uslikala repera kako je drži za ruku dok se voze gradom u skupocenom automobilu.

Podsetimo, mladi reper je nedavno otkrio detalje o vezi sa Tamarom:

- Devojka mi je u Norveškoj, živi u Oslu. Ovo je jako duga priča i jako je dugo muvanje trajalo. Mi smo se upoznali u Novom Sadu, preko zajedničkog prijatelja. Mnogo mi je bilo lepo, kada sam je upoznao, jer devojka nije uopšte imala dojam ko sam ja. Ona živi u Norveškoj, sluša njihovu muziku. Ono, od naših pevača čula je samo za Cecu. To mi je bilo mnogo zanimljivo jer sam konačno mogao da pričam sa nekim kao Mihailo. I kada god sam sa njom i sada, ja se osećam kao ja, kao običan Mihailo. Kod nje me je najviše privuklo to što je elokventna je i mnogo je pametna devojka. Nije uopšte ljubomorna i imam osećaj da mi veruje 100 posto.

