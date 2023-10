"NE PIJEM BLJUTAVE KOKTELE DA BIH BIO NA TV"! Amidžić i Đole Đogani uživo u emisiji prvi put o SVAĐI, a ovo je pravi razlog SUKOBA

Vesna i Đole Đogani gostovali su u emisiji kod voditelja Ognjena Amidžića, iako su donedavno bili na "ratnoj nozi". Pevač je priznao da je bio ljut na Ognjena što ga nije zvao u emisiju dugo, a za medije je pričao da ne želi da gostuje i pije "razne gluposti" u Amidži šou.

"Đole, rekao si da nećeš da dođeš kod mene u emisiju. Čitao sam u novinama, bilo je da nećeš da dođeš i da piješ razne gluposti", počeo je Ognjen.

"Nisi me zvao jedno 15 godina. Šalim se, nisi zvao duži period, a mi nismo od nekih koji prave gluposti da bi zvao. Znamo kako je tvoja emisija koncipirana. I onda ja kažem Vesni ne idemo više kod njega. Naljutio sam se bio na tebe i to je to. Nećemo da dolazimo jer nisi ni zvao, a neki ljudi svakih mesec dana gostuju kod tebe", rekao je Đole.

"Pa, eto, sticajem okolnosti. Nekako uvek tako ispadne. Rekao si: "Ne pijem bljutave koktele da bih bio na televiziji", odgovorio je voditelj.

Njih dvojica nasmejali su sve u studiju, a potom je palo i javno pomirenje.

"Mi smo normalni, čekamo da nas zoveš, pita Vesna kad ćemo, reko: "Zvaće nas, to je moj drug Ognjen..." Kad ono ništa se ne dešava", rekao je denser.

"Rekao sam svašta za tebe, i rekao sam nije ti neka emisija, znaš kad te neko ne zove, pa kao, nebitno ti je".

"Evo, sad smo se pomirili. I sa Erom Ojdanićem sam se pomirili. Vesna, hvala ti što si podržala Đoleta i što se nije mnogo naljutio", dodao je Ognjen

