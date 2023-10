BIVŠA ŽENA DADE POLUMENTE ŠUTNULA GA POSLE 5 MESECI BRAKA! Nazivaju je feministkinjom s hidžabom, nema ko je ne zna u NOVOM PAZARU

Selma Mekić je javnosti postala poznata kao bivša supruga folk pevača Dada Polumenta, ali se ova dama istakla i zahvaljujući svojim brojnim talentima. Selma je veoma lepa, ali i obrazovana mlada žena koja i te kako poštuje svoju tradiciju i korene i ne samo da sa ponosom nosi hidžab, već i iste i kreira. Ona je jedna od najpoznatijih žena iz Novog Pazara, a pored mode, bavila se i kaligrafijom, te je po struci diplomirani pedagog.

Selma je svoj dizajnerski rad već predstavila u Dubaiju 2022, a 15. oktobra ove godine u Novom Sadu i do,aća publika imaće prilike da uživa u njenim elegantnim glamuroznim kreacijama prilagođene ženama u islamskom svetu.

"Pre osam godina sam se u Novom Sadu predstavila kao kaligrafkinja, tako da je ovo za mene još jedan izazov u nizu. Obećavam još jedan modni spektakl svojstven meni gde se prožimaju arapska kaligrafija i modni dizajn. Vidimo se, ako Bog da", najavila je Selma.

"Cilj mi je da svaka žena u svakodnevnom životu, i manekenka na pisti i u bekstejdžu, bude poštovana, elegantna, primećena i drugačija. Pobednički duh i samopouzdanje je nešto na čemu se radi, i bez toga nikad nećete biti ni samouvereni, prvi, ni dobri, a ako to niste, ne možete nikad da budete lider ni uzor. Neki ljudi mešaju samopouzdanje sa ohološću i neskromnošću, a to uopšte ne ide pod ruku. Ako dajete sve od sebe, upadate u rizike sami tamo gde nemate nikoga da ide ispred vas, tamo gde prvi put morate da pričate strani jezik jer niko ne zna vaš jezik, tamo gde ste uložili mnogo novca, truda i rada, i opravdate svoja očekivanja i očekivanja publike, apsolutno imate puno pravo da budete neskromni jer su sve to veliki koraci iako "nemate leđa"", napisala je ona pre nekoliko dana, dodajući da bi se zapitala da li je na pogrešnom putu da nema dušmane.

foto: Printscreen/Instagram

Ovu lepu Pazarku sugrađani nazivaju još i "feministkinjom sa hidžabom", jer je posvećena borbi za ženska prava, a pored srpskog, govori i engleski i turski jezik. Jedno vreme živela je u Turskoj i Dubaiju, ali danas živi, radi i stvara u Srbiji.

Podsetimo, Selma je na ludi kamen sa Dadom Polumentom stala u decembru 2012, ali posle samo pet meseci par je stavio tačku na ovu zajednicu sklopljenu po islamskim običajima. Mediji su pisali da je ovoj 33-godišnjakinji smetalo to što je pevač preterano uživao u noćnim izlascima, a to se kosilo sa njenim načinom života.

I sama Selma je prošle godine u intervjuu za "Danas" progovorila o razvodu i tome kako je konzervativna okolina reagovala na isti.

foto: Ekskluziva.ba

"Razvod sam po sebi je nešto što ženi teže padne od muškarca, jer su žene emotivnije. Neki muškarci razvedene žene tretiraju tako da mogu da im se obraćaju na način na koji oni žele, pa se uvrede i začude ukoliko naiđu na oštar odgovor, ne uzimajući u obzir da imaju svoje majke i sestre, da su one žene i da svaku ženu treba podjednako poštovati i uvažavati. Što se tiče mog razvoda, najteže mi je pao medijski pritisak, jer su preko noći svi saznali ko sam ja sa samim sklapanjem braka, a nakon njega sam doživela šok i strah. Strah je bio kako se nositi sa svim tim, ali nekako sam brzo u svojoj glavi posložila to da ja nisam uradila ništa loše, sve je bilo po islamskim propisima i pravnim, udala sam se, razvela sam se i se, ništa što se ne dešava svakodnevno", rekla je ona.

kurir.rs/blicžena

Bonus video:

01:48 DADO POLUMENTA O SUPRUZI IVONI: Ona je moj anđeo čuvar