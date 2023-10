PRODAO ME JE, ISPAO SAM BUDALA Desingerica besan i kivan, otkrio datum poslednjeg nastupa sa Pljugicom! SVI DETALJI RASPADA

Reper Desingerica potvrdio je da je njegova saradnja sa kolegom Pljugicom okončana.

- Neki datum našeg razilaženja je 15. januar. Tada će se nastupi odvojiti, nastavljamo sa solo karijerom. Što se tiče mojih pesama, ništa se ne menja, sve ostaje isto- započeo je Despić i otkrio kada je došlo do udaljivanja.

- Neke stvari su između nas rečene još pre nekoliko meseci, samo što nastupamo do 15. januara i to je to. Problemi su se dešavali još tokom leta, ali dečko ima neke druge ljude koji ga savetuju, tako je izabrao. Nadam se da se priča o razilaženju večeras završava. Krenuo je na neku drugu stranu, zanimaće me kako će to izgledati - nastavio je Desingerica.

- Menadžment nam je isti. Postoje neki dogovori koji treba da se ispoštuju, ali se nisu ispoštovali zarad nekih pregleda. Imamo korektan menadžment i razumeju stvari, dobro da nije došlo do nekog većeg konflikta zbog neispoštovanog dogovora.

On je potom otkrio i da nije u kontaktu sa Pljugicom, ali da mu želi svu sreću u karijeri.

- Želim mu svu sreću u karijeri. Ja sam se celo leto nervirao, izgoreo, zarad nekog bolje sutra, ali sam samo ispao budala. Čemu to da prodaš nekoga zarad pregleda? Svi su mi na početku pitali šta će ti on, ali meni je bilo drago da je neko tada bio ljubomoran na naš uspeh - rekao je reper, pa konačno otkrio pravi razlog prekida saradnje sa Pljugicom.

- Razlog prekida saradnje je samo on, ništa drugo. Kad je trebao da se da najveći gas, on je povukao ručnu. Posle toga neka razočaranja koja su privatna i ne želim o tome pričati. Kivan sam i besan na njega, zato što mi je mnogo značio - završio je Desingerica, a na trenutak se činilo i da su mu zasijale oči od suza dok je objašnjavao sve ovo.

