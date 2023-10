JK NE OSUĐUJE FITNES BLIZNAKINJE! Karleuša udarila na LICEMERE: Možda nisu empate i nije im bilo žao psa, ali ga bar nisu odrale!

Od pre nekoliko dana na društvenim mrežama vlada haos zbog poteza Julije i Natalije Đukić i njihove odluke da psa predaju u azil.

Mnogi poznati osudili su taj čin i javno kroz više oglašavanja brutalno su ponizili bliznakinje, te njihov potez okarakterisali kao nešto sto nikada ne sme da se dešava. Sada je reagovala i Jelena Karleuša, koja smatra da fitnes bliznakinje ne treba osuđivati i da to ne sme da radi onaj ko jede meso ili nosi pravo životinjsko krzno!

- U mojoj borbi za životinje, pomogla sam PETA organizaciji da zatvorimo nekoliko fabrika krznašica u Srbiji, borim se protiv upotrebe pravog krzna, protivnik sam mesa u ishrani ljudi, najveći sam donator mnogih azila za životinje, usvajam životinje i sponzorišem lečenje bolesnih životinja. Ali ja ove nesvesne devojke ne osuđujem. A nemojte ni vi, sem ako ne nosite krzno, ne jedete meso, sem ako ne usvajate životinje i ne dajete novac za pomoć azilima! Pođite od sebe! Ako one nisu empate i ako im nije bilo žao psa, bar ga nisu odrale i pojele! A to vi radite, možda ne psima, ali zar je bitno koja je vrsta?! Ili volite ili ne volite životinje! Ne može da vam bude žao psa koji je odveden u azil a da vam nije žao nečije noge u tanjiru! Bar ga nisu izbacile na ulicu jer sam mnogo takvih životinja usvojila! Kao neko ko je usvojio i psa kome su odsekli šape, smatram da je to pravi zločin za koji niko nije odgovarao, a ovo što su ove klinke uradile je možda bez emocija ali ponavljam, imate li ih vi prema životinjama? - upitala se Karleuša.

