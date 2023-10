"UZEŠE NAM SUSJEDI PRIJU" Breninu snajku RAZAPELI na društvenim mrežama! Fanovi besni zbog izjave da nije samo SRPSKA PEVAČICA

Aleksandru Prijović napali su na društvenim mrežama zbog izjave koju je dala za hrvatske medije da ona nije samo "srpska pevačica", već da pripada svima.

Ova njena izjava izazvala je jako burne reakcije na društvenim mrežama, a negativni komentari dolaze sa svih strana, a najviše je osuđuju što ovakvu izjavu nije imala pre nego šro je rasprodala tri Arene u Beogradu.

"Što ovo nije rekla dok je bila u jeku prodaja karata za koncerte u Areni?", samo je jedan od komentara na platformi "Iks".

"Neće da može", "Jadno plus prejadno", "Uzeše nam susjedi Priju", "Joj ne, mali ljudi i slabi karakteri se lako udvaraju drugim nacijama, a odriču svoje. Razočaranje", nizali su se komentari. "Još jedna prodana duša za malo evra", "Osoba koja me je najviše razočarala - Aleksandra Prijović", "Svako padne u mojim lepim očima u roku od tri dana"...

Podsetimo, Prijovićka je za hrvatske medije rekla da ona nije samo "srpska pevačica", već da pripada svima.

"S obzirom da se sve ovo događa u Hrvatskoj, moram priznati da nekako… Ja sam ipak odrasla ovdje. Kad negdje pročitam 'srpska pjevačica'…. Ja bih to izbacila. Ja ne volim reći da sam bilo čija, ali sam pjevačica svih i volim sve." BELOMANISTIRSKI LEPTIR NAŠEG SIVILA! pic.twitter.com/E3yqCLXqIa — Mate (@Mali__Princ) October 10, 2023

'Vaspitana sam da mi, u koju god državu odem, bude najbitnije kakav je neko čovek. Svaka država za mene je posebna. U Bosni volim da slušam sevdah, kad sam u Hrvatskoj uživam da pustim Olivera Dragojevića, posebno dok se vozim pored mora. U Zagrebu imam omiljeni restoran. S obzirom da se sve ovo događa u Hrvatskoj, moram priznati da nekako… Ja sam ipak odrasla ovde. Mislim da su ljudi koji su upoznati s time – jako ponosni na mene. Pogotovo oni što su išli sa mnom u školu i družili se. Kad negde pročitam 'srpska pevačica'… Ja nisam samo to, svačija sam. Ne volim reći da sam bilo čija, ali sam pevačica svih i volim sve. Ne želim da me iko prisvaja i govori 'samo naša'. Gde god dođem, publika me super dočeka i osećam se kao da sam odrastala u svakoj od tih država', rekla je Prijovićeva.

