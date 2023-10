PRVO PRIJINO OGLAŠAVANJE POSLE IZJAVE KOJA JE IZAZVALA HAOS U SRBIJI: Ja sam Srpkinja rođena u Hrvatskoj! Ne odričem se svog NIKAD

Aleksandru Prijović napali su na društvenim mrežama zbog izjave koju je dala za hrvatske medije da ona nije samo "srpska pevačica", već da pripada svima.

Ovim povodom se Aleksandra sada i oglasila, te istakla da je njena izjava pogrešno protumačena, kao i da je možda nije najbolje "iskomunicirala".

- Iako nikada ne demantujem novinske natpise, u ovom slučaju imam veliku potrebu da vam se obratim vezano za tekst koji je juče izašao, gde se navodi da ne želim da se deklarišem kao srpska pevačica. Svi vrlo dobro znaju da sam ja Srpkinja koja je odrasla u Hrvatskoj. Moja porodica vuče poreklo iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, kao i mnoge porodice na našim prostorima. Izjava koju sam ja dala je potpuno izvučena iz konteksta, a možda sa moje strane loše iskomunicirana jer sam želela da kažem da sam neko ko se oseća kao kod kuće svim ovim republikama. Muzika treba da nas spaja, a ne razdvaja. Žao mi je što je poruka zajedništva i ljubavi prenesena loše. Nikada se ne odričem svog. Znam da ćete me razumeti - napisala je Prija u svojoj objavi.

foto: Prinscreen

Podsetimo, Prijovićka je za hrvatske medije objavila da nije samo srpska pevačica već da pripada svima.

'Vaspitana sam da mi, u koju god državu odem, bude najbitnije kakav je neko čovek. Svaka država za mene je posebna. U Bosni volim da slušam sevdah, kad sam u Hrvatskoj uživam da pustim Olivera Dragojevića, posebno dok se vozim pored mora. U Zagrebu imam omiljeni restoran. S obzirom da se sve ovo događa u Hrvatskoj, moram priznati da nekako… Ja sam ipak odrasla ovde. Mislim da su ljudi koji su upoznati s time – jako ponosni na mene. Pogotovo oni što su išli sa mnom u školu i družili se. Kad negde pročitam 'srpska pevačica'… Ja nisam samo to, svačija sam. Ne volim reći da sam bilo čija, ali sam pevačica svih i volim sve. Ne želim da me iko prisvaja i govori 'samo naša'. Gde god dođem, publika me super dočeka i osećam se kao da sam odrastala u svakoj od tih država', rekla je Prijovićeva.

kurir.rs

