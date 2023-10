OVO JE PRVA ŽENA BAJE MALOG KNINDŽE KOJA MU JE RODILA ČETVORO DECE Evo kako izgleda Merlina i kako je pričala o LJUBAVI s pevačem

Mirko Pajčin, poznatiji kao Baja Mali Knindža, krajiški je pevač, koji je na estradi već decenijama. Poznato ja da o privatnom životu slabo govori, ali ono što znamo je da ima šestoro dece: Smiljanu, Ljiljanu, Anđelu, Nenada, Gavrila i Danila.

Četvoro dece je dobio iz prvog braka sa Merlinom, a dvoje iz drugog sa Dijanom, sa kojom je u brak od 2017. godine.

Na fotografijama koje Smiljana, Bajina nastarija ćerka iz prvog braka objavljuje na svom Instagram nalogu, vidi se kako izgleda prva žena poznatog pevača. Merlina je takođe stupila u novi brak, u kome ima dete.

Ona je u svojoj velikoj ispovesti 1996. pričala o upoznavanju sa Mirkom Pajčinom i kako je to sve izgledalo.

- Sve je počelo na "Poselu" na Kalemegdanu. Kada sam ga prvi put videla (nisam imala pojma ko je on), rekla sam sebi: "Ili moj, ili Božiji!" - započela je svoju ispovest Merlina.

- Posle jednog koncerta na Tašmajdanu, upoznao nas je zajednički prijatelj Ogi. Čovek mog života je bio pijan kao zemlja. Ali, kada se otreznio, setio me se. Mesecima me je svakodnevno zivkao telefonom. Ljubav preko žice je cvetala. Moja mama je bila šokirana. Bila je udata za čoveka sa estrade, mog tatu, menadžera i ni najvećem neprijatelju, a kamoli ćerki, ne bi poželela da se spetlja sa nekim sa estrade. Prema pevačima je gajila natočitu odbojnost. Ali, sudbina mi nije dala da pobegnem! Na jednom rođendanu, telefonska ljubav preraste u zabavljanje. I mada sam se u Baju zaljubila na prvi pogled, kada o njemu ništa nisam znala, počeh da se zaljubljujem u njegovu jednostavnost, skromnost, šarm, duhovitost. Bila sam uplašena i zbunjena svojim osećanjima. Impresionirao me je svojim vragolastim smejuljenjem... Sve je lepo počelo, ali sam stalno mislila - pevač je, ipak, pevač, neće ta veza moći dugo da traje. A, eto, traje već četiri godine. Rodila nam se Smiljana, a za koji dan će nam stići Ljiljana ili Miloš... - rekla je ona tada.

- Kada je saznao da očekujem bebu, raspametio se od sreće. Priželjkivao je devojčicu. Želeo je da joj da ime po svojoj baki, Smilji, koja je njemu dala nadimak Baja. Kada se rodila, slavio je danima. Od sreće, oči su mu bile pune suza. Pričao je samo o tatinoj princezi, najlepšoj na celom svetu. Njegov prvi susret sa ćerkom bio je jedan od najdirljivijih trenutaka u mom životu. Na prvi pogled, zaljubilji su se jedno u drugo. Jedva je čekao da dođemo kući. Odmah je sve moje obaveze preuzeo na sebe. Moje je bilo samo da je dojim, a on je radio sve ostalo - kupao je, presvlačio, uspavljivao. Smiljana sada ima šesnaest meseci i ona i tata su sve luđi jedno za drugim. Baja odlepi kada ona kaže "tata". Nedavno sam je naučila da mu tepa "tatice". Sav se topi! - govorila je Merlina u svojoj ispovesti.

Merlina je pričala i o Baji i tome kako se ophodi prema porodici i njihovoj ćerki Smiljani.

- Bilo odakle da se vraća, u bilo koje doba, ma koliko da je umoran, neispavan, prvo nju uzima u naručje. Ume da se sa njom igra do besvesti. Valjaju se po krevetu, nosi je na ramenima i šta sve ne rade! Stalno joj kupuje poklone, ne zna koliko je dosta. Juče joj je kupio haljinicu, sad je baš otišao da je zameni jer je mala... Za koji dan, u našu kuću će ponovo da sleti roda. Jedva čekamo i tu drugu bebu. Mogu misliti kako će Baja odlepiti od sreće. Već ga hvata strašna panika od mog porođaja. Samo, meni prvih par meseci neće biti lako. Krajem godine, malo posle bebinog dolaska, ide u Australija, a potom u Ameriku. Na sreću, tu je moja mama bez koje ne bismo mogli. Baja se sa taštom fantastično slaže. Detetu će, ako bude žensko, dati ime po njoj! Čak joj je i pesmu spevao! - rekla je ona.- Kad se samo setim šta su mi ljudi pričali o njemu... Ovakav je, onakav je, probisvet je. A eto, "poraste" u ornog domaćina, divnog muža i savršenog tatu. Ljudi mi pričaju da se nekad nije treznio danima. Ume da popije i sada, špricer ili viski, da se dobro napije, ali to je sve ređe. A i kada se napije, to mi ne smeta. Sav se razneži. Često i zaboravi da smo u braku, pa krene da mi se udvara - dodala je Merlina.

- Da li zato što sam devet godina mlađa od njega, ili zbog nečeg drugog, ume da bude ljubomoran. Nekada sam mislila da ću se zaposliti. Sada i da hoću, to ne mogu zbog dece. Ako mu to u šali spomenem, on se malo naroguši: - Šta, da negde radiš, pa da te kolege svaki dan gledaju? Ne dolazi u obzir! - rekla je Mirkova bivša supruga.

