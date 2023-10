"TUŽNI SE SMEJU NAJLEPŠE" Jana Todorović bila potpuno ISKRENA, priznala šta joj je NEOSTVARENA ŽELJA

Pevačica Jana Todorović više od dve decenije uživa u braku sa suprugom Ivanom sa kojim ima ćerku, koja je slika i prilika svoje majke, a sada otvorila dušu o majčinstvu.

Jana nikada nije zbog karijere zapostavljala svoju porodicu, ali zbog jedne stvari, kako i sama kaže, žali. U pitanju je njena jedina neostvarena želja o kojoj je prvi put progovorila javno:

– Žao mi je što se nisam ostvarila kao majka po drugi put. Imam jednu lepoticu, jednu jedinicu i žao mi je što sam ostala na jednom detetu – rekla je u emisiji „Ami G show“.

Ona je tada otkrila i koja njega pesma je najbolje opisu.

– Tužni se smeju najlepše – priznala je Jana.

Jana Todorović je tokom jednog intervjua istakla da materijalno bogatstvo koje poseduje za nju nema naročitu vrednost.

– Dvadeset pet godina sam u srećnom braku. Svašta se pričalo i pisalo, ali ja imam veliku podršku svog supruga i svog deteta. Ne dotiče me to što se piše. Lepo je kada čovek može sebi da priušti sve što mu je potrebno, ali mi to nije na prvom mestu u životu. Zaista sam prošla dosta toga, imala sam lepe i manje lepe životne trenutke i shvatila sam da je najbitnije zdravlje i zdravo okruženje, pozitivni ljudi. Kada sam preživela ovu tragediju shvatila sam da je najbitnija zdrava porodica, razumevanje i saosećajnost - istakla je za medije.

