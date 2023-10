"TRAŽILA SAM DA MI STAN BUDE GARDEROBER" Edita pokazala gde živi, prostor je potpuno NESVAKIDAŠNJI, iscurile FOTKE svih kutaka

Pevačica Edita Aradinović nedavno je ispunila svoj životi stan, a to je da do 30. godine obezbedi sebi dom, a učinila je i više od toga.

Naime, Edita je kupila stan u našoj prestonici i unajmila najbolje stručnjake koji su se pobrinuli za svaki detalj, te sada uživa u opremanju novog doma.

- Ova godina je ključna za mene, jer sam ispunila svoj devojački san, da obezbedim sebi stan do 30. godine i uspela sam u tome. Jako sam emotivna dok ovo pišem i još uvek nisam ni svesna da ću ove godine kročiti u svoj stan. Estetika mi je važna i zato sam birala bukvalno najjače ljude za to. Recimo, mnogi su mi prigovarali zašto sam uzela arhitektu ili zašto nisam okačila na Instagram da bi mi neko to uradio za "dž" ali to smo mi, balkanske glave, no naišla sam na čoveka, na firmu, koja je prevazišla čak i moju prvobitnu zamisao. Zato sam odlučila da ću deliti ovaj proces sa vama, jer znam koliko je važno da odete u prave ruke, pogotovo ako ste u fazonu da sve bude 10/10 - napisala je Edita, te istakla da ima problem sa odlaganjem garderobe jer je, kako kaže, ima previše.

- Tražila sam da mi stan bude garderober, jer ne znam gde ću više sa stvarima... Mislim da smo uspeli. Deliću sa vama ceo proces sređivanja stana.

Pevačica je istakla da joj je veoma bitno da ima prostranu i funkcionalnu kuhinju jer Aradinovićeva dosta vremena provodi u njoj, što nije pre isticala.

- Malo ljudi zna da sam ja domaćica u duši, koja čeka svog princa na belom konju da naprave petoro dece, da kuvam i spremam, tako da sam tražila da kuhinja bude dominantna, jer nije lako nahraniti sedmočlanu porodicu, plus dva psa. Plus keva - napisala je ona.

