OVAJ PRIZOR ĆE VAM RASTOPITI SRCA! Luna Đogani pokazala kako hrani tek rođenu ćerkicu, VEOMA EMOTIVNO!

Jutjuberka Luna Đogani prošle nedelje je na svet donela ćerkicu, koja je po rođenju dobila ime Lana.

Luna je izašla iz bolnice i sada se nalazi u njihovom porodičnom domu, dok svakodnevno deli privatne trenutke.

Luna Đogani hrani bebu foto: Printscreen

Pobednica "Zadruge 2" je tako pokazala i prelep momenat putem "storija", u kojem vidimo kako hrani malu Lanu.

Uspela je da razneži mnoge, a nema sumnje da će Đoganijeva ove trenutke pamtiti do kraja života.

Ponosni otac Marko Miljković je, inače, prekjuče u razgovoru za medije otkrio kako je protekao susret Lane i male Mije.

- Malopre sam ostavio Lanu u Mijinom naručju, ona je oduševljena, ne da nikome da je pipne, sve ide kroz neku priču, da i mi moramo da je uzimamo, malo je naporno. Mora da se privikne, da bude svesnija cele priče. Ono što se dešavalo u našem stanu je prava bajka, ne znam kako to da opišem, to je prava emocija, nešto najlepše u životu. Nisam se pribojavao da neće tako biti, Mija je dete satkano od ljubavi, mi smo ucrtali u nju da sve oko sebe voli, pripremali smo je za Lanin dolazak, kad god smo je pominjali ona je sve pričala u superlativu, ljubila mami stomak, predivna je bila. Jedva je čekala da dođe, nije htela da spava, napravila je pozitivan haos - kazao je on tada.

