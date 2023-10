IVANA KRUNIĆ MOLI BOGA ZA DETE! Potpuno iskrena ispovest koja tera SUZE na oči, progovorila o njenom odnosu sa Banetom

Pevačica Ivana Krunić proslavila se u grupi "Luna", a nakon što je izašla iz benda, započela je solo karijeru i sada redovno nastupa.

Pored muzičke karijere, Ivana je bila deo i rijaliti programa "Zadruga", gde je upoznala ljubav svog života, Baneta Čolaka, koji ju je 2022. godine zaprosio. Oni su planirali i veliku svadbu, ali su slavlje odložili, a sada je otkrila i razlog.

- Nas dvoje smo nažalost morali da se žrtvujemo ulaskom u rijaliti da bi se upoznali. Sve nedaće smo prevazišli, danas smo jedan srećan i stabilan par. Vereni smo, sledeće godine je svadba i mnogo sam srećna. Neki mi kažu da ne pričam da sam srećna, ali ja verujem u Boga i ne želim ničega da se plašim. Sve je pod konac, sad smo se uselili u naš stan. Živimo on, naš pas medica i ja. Sve ono o čemu sam privatno maštala, to sam stekla. Jednog dana, ako nam Bog da, da dobijemo i dete, to bi bilo prelepo. Ako ne, imamo jedno drugo, po tom pitanju smo već kompletni - rekla je kroz osmeh Ivana, pa je opisala kako izgleda njihova svakodnevica i kako se Čolak snalazi u ulozi menadžera.

- Tokom nedelje uživamo, vikendom radimo. On me prati svuda po nastupima. Jako dobro se snalazi kao menadžer. Mnogi jači menadžeri ga hvale.Lako je biti menadžer velikoj zvezdi, ali uzeti nekoga ko je ni tamo, ni vamo, neka sredina i da uspeš tako dobro da organizuješ nastupe, to je uspeh. Do sledeće godine do februara nemam slobodan vikend, meni je to pokazatelj da nas dvoje kao tim stvarno dobro funkcionišemo i da on jako dobro radi svoj posao - istakle je ona.

- Desilo se to useljenje u stan. Imali smo velika ulaganja, prvo u sam stan, pa u renoviranje, nameštaj, kuhinju, spavaću sobu... Kad smo shvatili koliko smo oko toga imali troškova i koliko smo se energetski istrošili, rešili smo da malo iskuliramo i da radimo ovaj period do kraja godine, pa ćemo na proleće lepo, lagano. Nismo želeli da idemo u iznajmljen stan, veći mi je gušt da idemo posle svadbe u naš stan, gde znam da ćemo ceo život da provedemo.

- Mi imamo par solucija, ali smo više zakazali ljude koji će biti na toj svadbi, što se tiče pevača. Prvi koji nam je potvrdio je Bađi, bez njega ništa, u odnosu na njega se kroje termini. Na trenutke kažem ja bih nešto intimnije, spontanije, a onda sam pre neki dan, kad smo krenuli na put, videla kolonu automobila sa svadbe i svi trube, tad sam rekla da hoću veliku svadbu, da svi ljudi koje poznajem i volim budu tu. Bolje da ne razmišljamo, nego da pozovemo sve. Biće u Beogradu, tu je najbolje, na proleće - dodaje pevačica.

Ivanina porodica je prihvatila Baneta za zeta i pevačica ističe da se Čolak odlično slaže sa njenim roditeljima.

- Bane se sjajno slaže sa mojom porodicom. Kad se setim kako je bilo u rijalitiju, kroz šta smo sve prošli... Nisu ni moji roditelji krivi, a ni on. Oni su bili izmanipulisani od strane nekih ljudi, bili su nepripremljeni, a sa druge strane ni Banetu nije bilo lako, ali se dobro snalazio u svim situacijama. Kad ti dete dođe kući i sedneš na ručak sa njim, ti ćeš videti da li je ono srećno ili nije. Da li ja živim sa nekim ko je psihopata ili sa nekim ko me drži kao malo vode na dlanu. Da ne pričam da sam pored Baneta postala čovek, sposobno čeljade. Pre sam bila pod staklenim zvonom. Bila sam nesposobna da popunim uplatnicu, a sada sve mogu i niko mi ne treba. Inače, Bane mi ne dozvoljava mnoge stvari da radim da ne bih trošila energiju. On voli da svoju energiju dam na bini, a ovako da uživam. Baš se osećam kao princeza pored njega - ponosno priča Krunićeva, koja je otkrila da li se nakon svega kaje ili ne, zato što je bila deo "Zadruge".

- Nikako se ne kajem. To je bila velika životna škola. Dobro sam upoznala sebe, čak su me i roditelji tu bolje upoznali. Ponekad mislimo da prolazimo kroz pakao i pitamo se čime smo to zaslužili, a možda je to baš put kojim moraš da prođeš da bi sutra bio srećan i stabilan - rekla je pevačica i otkrila da su i ona i njen verenik dobili ponovo ponudu od Pinka.

- Stigao mi je poziv odmah sledeće sezone, nakon te u kojoj sam bila, ali nisam prihvatila, niti bih prihvatila. Zapravo, bilo bi nezahvalno, ja pričam iz ove tačke gledišta, ali može da se desi čoveku sutra da nema za hleb, da mu se desi neka propast, materijalna, pa možda tad prihvatiš takve stvari, ali iz ove tačke gledišta, ja sam jako zahvalna kako mi ide i ne postoji razlog da se bilo gde zatvorim. Ne postoji taj novac niti bilo kakvi uslovi što je vredno toga da trpim sve to i da napustim ovo što mi se dešava napolju jer mi je život bombonica - ispričala je Ivana i objasnila da je to i Banetov stav.

