EVO KO JE ZAPRAVO MIS SVETLANA! U rijalitiju su je napadali zbog PEVAČA, a ona se ovako BRANILA, iscurilo sve

Voditeljka Svetlana Koprivica poznatija kao Mis Svetlana široj javnosti je postala poznata tokom učešća u petoj sezoni rijalitija "Farma".

Miss Svetlanu su rijaliti cimeri redovno napadali i pakovali joj razne afere. Jedna od njih jeste i ta da je oralno zadovaljanja pevača Ivana Gavrilovića, a onda je sve to demantovala dokazima kada je izašla iz pomenutog rijaltija.

Svetalana je nedavno imala nezgodnu, kada je na nju naleteo autobus u njenom naselju ispred njene kuće na Dorćolu. Kako je ona tada rekla spasio ju je sam Bog jer se to dešavalo blizu crkve, gde je ona kada je videla da auto ide direktno ka njoj, pogledala u crkvu i krenula da se moli Bogu.

- Ja krećem ka svom stanu na Dorćolu. Priča je holivudska, neverovatno nešto. Vraćam se tu noć od moje uvažene profesorke. Idem ka kući, sudbina. Obe noge su mi povređene. Ja sam bila sa svojim malim psom, pudlom, ona ima osamnaest godina. To je poznato. To mi je trasa, tuda se krećem, tu živim. Upalilo se crveno i ja sam krenula da prelazim, a vozač se nije obazirao, on je krenuo i ja sam pala. Samo je prošao, ni da pogleda na retrovizor, ne, ne, ne. Neki čovek je viknuo dosta agresivno "policija, policija", ko zna šta bi bilo. Au, strašno. Mis Svetlanu umalo ubi čovek. Bog me je pogledao i spasao na veliki post i samo mogu da mu zahvalim, šta drugo. Bog niko drugi me sačuvao - ispričala je onda tada i rekla da je sve na Dorćolu posla toga bilo blokirano.

- Sat i po vremena je bio zatvoren prolaz ka Dušanovoj. Vozač je video crveno svetlo, pa ko veli proći ću ja. Ja gledam u čudu i ne verujem šta radi čovek. On vozi dalje, da li je moguće, samo sam se molila Gospodu bogu. Dan posle sve me boli. Hvala policiji, tako su ga prikleštili jer on je krenuo dalje, nije se obazirao, kao da je mačka na putu i ništa, pogaziš je i ćao. On je krenuo ka Bajlonijevoj pijaci, odlično, super mu je fora, te je tako brzo stigla policija. Ja ne verujem šta mi se desilo. Bože sačuvaj - navodi ona i dodaje: - Nismo bili na kanjonu Morače nego ispred moje kuće. Gledala sam smrti u oči bukvalno. Ovo je stvarno šok. Gledam svoju kuću, gledam crkvu i pitam se da li je moguće. Tek me je stigao stres. Sva drhtim. I torba mi je odletela. Ljudi koji su se zatekli tu bili su mnogo korektni, svašta. Mogli su da mi ukradu ključ od stana, mobilni, sve, ali niko ništa nije pipnuo. Sve divni ljudi - poručuje ona.

