"NISAM TI JA ZLATA DA TI PREĆUTIM" Bukti rat između Miss Svetlane i Vendi! Nakon šokantnih reči Vukelićeve, oglasila se voditeljka

Vesna Vukelić Vendi gostovala je kod voditelja Ivana Gajića u emisiji Puls Srbije gde su se dotakli afere Ivana Gavrilovića sa Mis Svetlanom. Vukelićeva je izjavila da je Svetlana oralno zadovoljavala Ivana te da je on nakon tog čina cvrkutao naredna 3 meseca. Koprivicu je to jako razljutilo pa se sada oglasila i demantovala Vesnine priče:

- Šta reći i kad se završava ludilo. Prvo ja apsolutno ne mogu da verujem, ali dešavaju se čuda d aničim izazvanom, niti smo ja i ona konkurencija, niti se bavimo istim zanimanjem, 25 godina sam vlasnica izbora za Miss Balkana očigledno je nju podstaklo to što sam imala jako uspešan izbor za Miss Balkana i što se radujem lepoti žene. Mrzeti nekog to je šifra, to je zaista bolest, s obzirom da ona promoviše veru, pravoslavna vera sve osim mržnje ne promoviše. Udariti ničim izazvana na jednu ženu, ne razumem zašto ali da bi skrneula sebi pažnju bez igde materijalnog dokaza. Pa to se na sudu dobija ko kuća. Ja ne znam zaista kako je nije sramota, kao majku. Ova količina laži, pa ovo se na sudu dobija odmah. Ona priča o nečemu bez dokaza. Takve bljuvotine takvo vređanje da je to katastrofa. Šok! Ovo je ogromna ljubomora ili par minuta skrenuti pažnju na sebe i ispljuvati nekog. A dokaz za nju sa vašara su slike. To je neoborivi dokaz - rekla je Svetlana pa nastavila:

- Moj privatni život može da ima probleme, zbog ove lude žene. Ovo nije mala šala. Pa nisam ti ja Zlata da ti prećutim. - poručila je voditeljka.

