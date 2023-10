Vesna Vukelić Vendi gostovala je kod voditelja Ivana Gajića u emisiji Puls Srbije gde se dotekla sukoba sa teologom Milošem Stojkovićem oko Elite Elektre.

01:57 RAZOBLIČILA SAM GA JER JE ELEKTRU NAZVAO SESTROM U HRISTU! Vendi o žestokom sukobu sa teologom: ONA JE BRAT U ANTIHRISTU

- Skoro sam imala fajt u jednom jutarnjem programu sa unezverenim kvazi teologom. On je dolazio ovde, to je Miloš Stojković i ja ne znam ko je njemu dao da bude teolog. Baš kod tebe u emisiji je on napravio kardinalnu grešku i dao medveđu uslugu našem narodu u onom trenutku kada su se veoma važne stvari razgraničavale, a to je slučaj Elektre Elite - rekla je Vendi i dodala:

- Kada je on kao teolog trebao da kaže "ovo je osoba koja se operisala, to gospod ne dozvoljava i ne može da se menja pol". On je njoj rekao da čestita "sestri u Hristu", a ona je brat u antihristu. Osim toga ona nije ni krštena. To je sve taj teolog trebao da kaže, e onda sam ja morala da ga razobličim.

