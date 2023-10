"NEKO JE MISLIO DA TO TAKO TREBA, A JA NISAM ZNALA ZA BOLJE" Prija o operacijama i izgledu na početku karijere: Ne krivim nikoga

Pevački talent Aleksandre Prijović je zaista neosporan. Ima brojne hitove, puni Arene i sve veće dvorane širom regiona, a njen fan klub iz dana u dan ima sve više obožavatelja.

Osim o muzičkom uspehu, često se polemiše i o njenom fizičkom izgledu pa tako u javnost neretko isplivaju fotografije s početka pevačicine karijere.

Prijovićeva se ne stidi svog izgleda, a sada je otkrila kako se oseća kada u medijima vidi svoje "pre i posle" fotografije.

- Kad vidim svoje stare fotografije, predivno se osećam… Šalim se. Svakako se ne sramim tih fotografija jer sam to bila ja. Pored mene trenutno sedi moj šminker koji je najbolji u državi i zna koliko te šminka može ulepšati, ali i poružniti. Neko je svojevremeno mislio kako je način na koji me šminkaju prikladan i da tako treba da izgledam. Sad kad se setim tog perioda, sigurno se ne bih odlučila na takav stajling, frizuru i šminku, ali ja u tom trenutku nisam znala za bolje, a ljudi koji su to radili mislili su da tako treba - rekla je Prija za Story.hr i dodala:

- Nikad nisam skrivala da sam imala estetske korekcije, to se vidi. Ono što sam htela, na sebi sam minimalno promenila. Najbitnije mi je bilo da to ne izgleda napadno. Sad se osećam bolje. Samo bih htela da naglasim, ne krivim nikog, ali smatram da sam tad trebala izgledati prikladnije svojim godinama - iskrena je Aleksandra.

