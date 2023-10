"JELENA KARLEUŠA ME NE ZANIMA U ŽIVOTU" Oglasio se Radiša Urošević nakon prozivki pevačice, spomenuo i njenu majku Divnu!

Radiša Urošević rekao je za medije kako smatra da pesme Jelene Karleuše niko ne peva na nastupima i da bi prestao da se bavi muzikom kada bi čuo da je neko počeo da ih izvodi. Jelena mu, razume se, nije ostala dužna, pa je na svom Instagram "storiju" napisala " Ovaj još peva? Mislila sam da je Radiša Urošević umro".

Ovim povodom oglasio se pevač narodne muzike koji nije želeo da nastavlja ovaj neočekivani medijski "rat".

- Jelena Karleuša me ne zanima u životu. Ne zanima me šta ona ima da kaže. To je mlado dete. Fina je ona devojka, ja sam bio dobar sa njenom majkom Divnom. Nemam šta deci da zameram - kaže Radiša Urošević za domaće medije.

